Entre carnaval y fe: sacerdote de Chitré brinca cerca para llegar a la eucaristía

Chitré, Herrera/Mientras el bullicio del Carnaval se apodera de las calles de Chitré, en la provincia de Herrera, la Catedral San Juan Bautista mantiene abiertas sus puertas y continúa celebrando las eucaristías, pese a los obstáculos que enfrenta su párroco para llegar cada día al templo.

El padre José Héctor González se pronunció sobre las dificultades que debe superar diariamente, en medio del Carnaval, para salir de la casa cural y trasladarse hasta la catedral. En medio del ambiente festivo y las actividades propias de estas fechas, el sacerdote relató que incluso ha tenido que saltar cercas para poder cumplir con su labor pastoral.

Durante la homilía, hizo un llamado a los feligreses para que no abandonen la práctica religiosa en estos días. “Aunque tenga que brincar la cerca para salir de la casa cural y llegar acá, aunque huela lo que huela allá afuera, aunque tenga que dejar el carro por otro lado, aunque en Chitré haya lugares donde no llega el agua hace 10 días y aquí en el parque parezca que haya un diluvio, usted no deje de venir a misa, no deje de ponerse en las manos de Dios (…)”, expresó.

El mensaje resonó entre los asistentes, quienes han seguido participando en las celebraciones litúrgicas a pesar del ambiente festivo que predomina en el distrito.

Durante estos días de Carnaval, las eucaristías no se han suspendido y continúan desarrollándose con normalidad en la Catedral San Juan Bautista, en medio de una ciudad que combina tradición religiosa y celebración popular.

Con información de Eduardo Javier Vega.