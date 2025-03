Carnavales 2025 generaron un impacto positivo en el turismo panameño

Ciudad de Panamá, Panamá/Los carnavales 2025, que concluyeron con el entierro de la sardina el miércoles 6 de marzo, registraron un lleno total tanto en la capital como en diversas provincias del país. Ovidio Díaz, presidente de la Cámara Nacional de Turismo (Camtur), realizó un balance del impacto económico que generaron estas celebraciones.

"Como siempre, el Carnaval en la República de Panamá se hace muy exitoso. Todo el interior del país, a nivel turístico, recibe muchísimos turistas. Los hoteles quedan al 90% de ocupación en estos lugares donde se celebra el carnaval y lugares donde hay sol y playa o que tienen actividades turísticas", señaló Díaz.

Aunque todavía es prematuro ofrecer cifras exactas sobre los ingresos económicos, el presidente de la Cámara de Turismo destacó que el impacto económico fue "muy fuerte y un éxito total". Díaz destacó la iniciativa del alcalde Mizrachi en la ciudad de Panamá, quien logró convocar a numerosos panameños para celebrar un Carnaval "de forma muy sana" sin utilizar fondos públicos.

"Esto es algo donde la Camtur ha venido tratando de establecer un patronato. Algo para que se genere un producto turístico internacional y podamos lograr que la ocupación hotelera en la ciudad de Panamá se inyecte con turistas que vengan del interior", explicó.

Respecto a la decisión de la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP) de no destinar fondos este año para la celebración de los carnavales, Díaz consideró que fue "atinada" debido a la complicada situación de las finanzas públicas. "La decisión de no aportar nos pareció, a Camtur, la más correcta. Eso causó de todas maneras todo un revuelo, porque el carnaval es parte integral de nuestra cultura", manifestó.

El representante de este gremio propuso la creación de un patronato conformado por la sociedad civil, grupos organizados y el sector público, especialmente la ATP y el Ministerio de Cultura. "Creemos que es fundamental, pero siempre con un enfoque que logre que los dineros no tengan que salir del Estado, porque no nos parece justo que si le das a un lugar 'X' cantidad de dinero, no se lo des a los otros", argumentó.

Camtur, que representa a 16 gremios y 14 cámaras de turismo, considera que podría aportar de manera significativa en el desarrollo de un producto turístico denominado "Carnaval", que logre atraer la atención internacional. "Se lo pasaríamos al Fondo de Promoción Internacional (PromTour) y entonces ellos, una vez que lo diseñemos, lo pueden promover a nivel internacional. Creemos, sin ninguna duda, que podríamos ir penetrando como un destino que ofrezca una actividad como el Carnaval, como existe en otros lugares aledaños", explicó Díaz.

Para que el Carnaval de Panamá pueda convertirse en una marca país, como lo son los carnavales de Colombia o Brasil, Díaz señaló que lo más importante es "diseñar el producto, realmente tener los productos adecuados". Manifestó que la parte cultural de cada pueblo es fundamental. En estos tiempos, la demanda de productos culturales turísticos aumenta muchísimo. Sin embargo, advirtió que es fundamental que tanto el Gobierno central como los locales garanticen los servicios públicos básicos en los lugares donde se celebran estas festividades.