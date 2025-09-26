Carretera en Boca La Mina, Coclé, colapsa por fuertes lluvias

Los residentes del área piden al MOP que repare la vía pronto.

Coclé/Las fuertes lluvias provocaron el colapso de tramos en la vía de Boca de La Mina, en Chiguirí Arriba, al norte de Penonomé. Residentes temen quedar incomunicados en esta zona montañosa, donde la neblina complica aún más la movilidad y visibilidad.

Rolando Ovalle, transportista, dijo que desde hace buen tiempo la vía está en malas condiciones, se le ha planteado en varias ocasiones a las autoridades y no hay respuesta.

Lina Martínez, productora agrícola, manifestó que del área sale mercancía como guineos, chayotes, naranjas y mandarinas.

Durante la semana la lluvia ha contribuido al colapso. Instó al Ministerio de Obras Públicas a que se acerque a reparar las vías.

Con información de Natali Reyes