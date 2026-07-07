Casas condenadas y déficit habitacional: el reto que enfrenta Panamá, según el Miviot

Jované indicó que la actual administración ha enfocado parte de sus esfuerzos en culminar proyectos que permanecían paralizados desde hace varios años.

Con un presupuesto de 200 millones de dólares, el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot) anunció el impulso de nuevos proyectos habitacionales en todo el país para enfrentar un déficit estimado de entre 140 mil y 185 mil viviendas, además de priorizar la construcción de soluciones cerca de los principales polos de empleo.

El ministro de Vivienda, Jaime Jované, aseguró que el país enfrenta un déficit habitacional que sigue aumentando debido al crecimiento poblacional.

"No es una vivienda, es una solución de vivienda para que puedan crear un hogar", afirmó el ministro, al explicar que los proyectos deben incluir servicios básicos como agua potable, electricidad, transporte, educación y salud.

Jované indicó que la actual administración ha enfocado parte de sus esfuerzos en culminar proyectos que permanecían paralizados desde hace varios años.

Entre ellos mencionó Paso Ancho, en Volcán Barú, un proyecto que estuvo abandonado durante cuatro años y donde se prevé entregar entre 60 y 75 viviendas en una primera etapa.

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También destacó los avances en Ciudad Esperanza, donde el Gobierno trabaja junto con otras instituciones para fortalecer el sentido de pertenencia de las familias beneficiadas mediante la conformación de juntas de propietarios y programas comunitarios.

El ministro señaló que uno de los principales problemas detectados en proyectos habitacionales construidos por administraciones anteriores ha sido el deterioro acelerado de las infraestructuras por falta de organización vecinal y mantenimiento.

Nuevas viviendas en áreas urbanas

Jované informó que el Miviot ya sacó a licitación proyectos de vivienda en Calidonia y El Chorrillo, como parte de la estrategia de desarrollar soluciones habitacionales dentro de la ciudad de Panamá.

Según explicó, el objetivo es evitar que miles de familias tengan que trasladarse diariamente desde zonas periféricas hacia sus lugares de trabajo.

Asimismo, indicó que el Gobierno busca impulsar el desarrollo de viviendas en el interior del país acompañadas de nuevos polos de empleo, con el fin de reducir la migración hacia el área metropolitana.

Déficit habitacional y casas condenadas

El ministro reconoció que aún existe una falta de información actualizada sobre la cantidad de casas condenadas que permanecen habitadas en la ciudad de Panamá.

Indicó que esta situación requiere un trabajo coordinado entre el Miviot, los municipios y otras instituciones, ya que muchas de estas estructuras representan un riesgo para las familias.

Añadió que el Gobierno trabaja para reubicar progresivamente a quienes viven en estas condiciones hacia proyectos habitacionales permanentes.

Extranjeros en edificios condenados

Consultado sobre la presencia de ciudadanos extranjeros en edificios condenados afectados por incendios recientes, Jované explicó que el Miviot realiza un censo de los ocupantes y remite la información a las autoridades competentes.

Precisó que los casos relacionados con migración son enviados al Servicio Nacional de Migración, mientras que otros aspectos corresponden a entidades como el Ministerio de Comercio e Industrias.

Respecto a las denuncias sobre una posible mano criminal detrás de algunos incendios registrados en caserones de la capital, el ministro dijo que esperará los resultados de las investigaciones del Cuerpo de Bomberos de Panamá, al considerar que esa institución es la encargada de determinar las causas.

Inversión para este año

Jované reiteró que el Gobierno dispone de 200 millones de dólares para nuevas licitaciones de vivienda en todas las provincias del país.

"La solución de vivienda no puede verse como una mercancía. Lo que queremos construir son hogares con acceso a salud, agua, transporte y oportunidades de empleo", concluyó el ministro.