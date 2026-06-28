Casco Antiguo se convierte en vitrina del turismo nacional con ‘Tripea lo tuyo’

▪ Operadores turísticos de distintas provincias presentaron experiencias, atractivos y eventos para incentivar a los panameños a recorrer el país. ▪ La jornada, realizada en el último domingo del mes, incluyó muestras culturales, gastronomía, literatura y promoción de festivales tradicionales.

Ciudad de Panamá, Panamá/El Casco Antiguo de la ciudad de Panamá volvió a convertirse este último domingo del mes en un punto de encuentro para residentes y visitantes, esta vez con una nueva edición de "Tripea lo tuyo", una iniciativa que promueve el turismo interno a través de la exhibición de la oferta cultural, gastronómica y turística de distintas provincias del país.

La actividad reunió a operadores turísticos, artesanos, emprendedores y promotores culturales en los predios de la Compañía de Jesús, donde los asistentes pudieron conocer destinos, experiencias y eventos que forman parte del patrimonio natural y cultural de Panamá.

Según los organizadores, la campaña busca incentivar a los panameños a recorrer el país y descubrir lugares que, en muchos casos, permanecen fuera de los circuitos turísticos más conocidos. Durante la jornada participaron representantes de destinos como Pedasí, Bocas del Toro, Chiriquí, Panamá Oeste y otras regiones, quienes presentaron alternativas de turismo de naturaleza, playa, cultura y aventura.

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Entre las iniciativas destacadas figuró la presentación de un libro infantil inspirado en Playa Venado, en la provincia de Los Santos. La obra narra las aventuras de un búho viajero y busca acercar a los niños a la riqueza natural y cultural de Panamá a través de escenarios locales.

Asimismo, promotores culturales aprovecharon el espacio para invitar al público a participar en la próxima edición del Festival Nacional de la Mejorana, que se celebrará del 19 al 28 de septiembre en Guararé, uno de los eventos folclóricos más representativos del país.

La actividad coincidió con la programación cultural que tradicionalmente se desarrolla el último domingo de cada mes en el Casco Antiguo, donde plazas, parques y calles se llenan de presentaciones artísticas, música, danza y expresiones del folclore panameño. Visitantes que acudieron al evento destacaron el ambiente familiar y la oportunidad de redescubrir el histórico barrio de San Felipe, al tiempo que valoraron la diversidad de manifestaciones culturales provenientes de distintas regiones del país.

Con información de Emilio Batista