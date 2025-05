Caso Dayra Caicedo: Conceden arresto domiciliario para Anel López y mantienen detención para otra persona

Ciudad de Panamá/Este lunes 12 de mayo se realizó una audiencia de apelación contra la medida cautelar impuesta a los dos últimos aprehendidos en el caso de Dayra Caicedo, por su presunta vinculación a la privación de libertad, robo agravado y asociación ilícita en perjuicio de la joven de 23 años.

La audiencia que inició a las 2:00 p.m. se llevó a cabo en el Tribunal Superior de Apelaciones, ubicado en Plaza Fortuna en San Miguelito, en donde los defensores técnicos particulares lograron que se revocara la medida de detención provisional y se otorgara el depósito domiciliario para un hombre de 38 años de edad, mientras que para una mujer de 22 años se confirmó la medida de detención provisional.

Se trata de Anel López, hermano del productor musical Johnny López, mejor conocido como “BK” en el ámbito artístico, e Irana Viteri, hijastra de otro de los sospechosos que se mantiene bajo detención provisional.

Eliecer Plicett, abogado de López, indicó que mantiene elementos que se incorporarán a la carpeta a partir del día de mañana, que son favorables, ya que lo que existe en la carpeta del Ministerio Público no es suficiente para mantener una detención provisional.

Plicett ha reiterado que López es inocente, ya que la única prueba que lo vincula al caso es el caso de su licencia de conducir, que, a pesar de haberla reportada como extraviada seis meses antes de la privación de libertad de Caicedo, se le está investigando bajo ese elemento.

“Contra Anel no hay nada”, alegó Plicet, dejando claro que buscarán que sea sobreseído de este caso.

De igual forma, BK remarcó que su hermano ha sido vinculado de manera injusta a este caso y agradeció el apoyo de todas las personas que se mantienen solicitando su libertad.

Por su parte, Gustavo Barragán, fiscal de circuito de la Fiscalía Regional de Panamá Oeste, indicó que las investigaciones continuarán y aún faltan 3 personas por ser llevadas ante los tribunales. Indicó que el Tribunal de Apelaciones confirmó la detención provisional de Irana Viteri, reconociendo que existen riesgos procesales, manteniendo la vinculación al proceso de los presuntos implicados.

Para Yavitzel Sánchez, familiar de Irana, este resultado fue toda una decepción y considera que no es justo que a una persona se le vincule sin pruebas solo por ser hijastra de uno de los acusados.

Ambas personas fueron aprehendidas por la Policía Nacional el pasado 23 de abril mediante diligencias de allanamiento realizadas en los corregimientos de San Francisco y Don Bosco, en Ciudad de Panamá.

32 días desaparecida

Tras desconocerse su paradero durante 32 días, Dayra Caicedo fue liberada el pasado 24 de marzo en una estación de gasolina en el sector de Burunga, y allí fue recuperada por sus padres, quienes la llevaron a su vivienda. Según las primeras declaraciones de sus familiares, Caicedo estaba físicamente bien.

Abigail De La Flor y Joa Miranda, primas de Dayra, conversaron con TVN Noticias y dijeron sentirse aliviadas tras permanecer más de un mes con la incertidumbre sobre el paradero de la joven.

"Estamos agradecidos con Dios y felices porque ya Dayra está con nosotros", expresó su prima.

Aunque aclararon que por el curso de la investigación no podían dar mayores detalles, Abigail detalló que Caicedo apareció "en Burunga, encapuchada y ellos la dejaron allí".

Anilú Batista Carles, subsecretaria general de la Procuraduría General de la Nación, informó en conferencia de prensa a las 10:50 a.m. de este lunes 24 de marzo que fueron notificados de la liberación de Dayra alrededor de las 6:00 a.m. del 24 de marzo. Batista Carles aclaró que no se solicitó ningún pago de dinero a cambio.

El abogado de la familia Martín Caicedo destacó que, aunque Dayra ya se encontraba con su familia, las investigaciones continuarán, pero existían aspectos reservados: “Hay muchas cosas que no podemos decirles para no entorpecer las investigaciones, pero sí tenemos que agradecer la labor profesional que ha desplegado el Ministerio Público. Han hecho su trabajo de manera digna y profesional, y eso hay que reconocerlo. También agradecemos al pueblo panameño por su solidaridad con la familia Caicedo Miranda”, expresó el abogado.

Información de Heady Leane Morán