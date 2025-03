Caso Dayra Caicedo: Segunda sospechosa queda detenida tras audiencia de garantías

Panamá Oeste/Este lunes 3 de marzo, un juez de garantías del Sistema Penal Acusatorio de Panamá Oeste ordenó detención provisional para una mujer de 44 años de edad, por los delitos de privación de libertad, robo agravado y asociación ilícita, por el caso de la joven Dayra Caicedo.

Según el Ministerio Público, se logró probar su vinculación con los hechos registrados el 19 de febrero de 2025, en Vista Alegre de Arraiján.

La mujer, cuya identidad aún no ha sido revelada; es la segunda sospechosa capturada en este caso.

La ciudadana fue aprehendida el domingo 2 de marzo en el área de Parque Lefrevre a través de una diligencia de allanamiento, según informó la Policía Nacional.

#Detención | Por los delitos de privación de libertad, robo agravado y asociación ilícita, una mujer de 44 años quedó detenida, luego que la Fiscalía de Panamá Oeste probara su vinculación con los hechos registrados el 19 de febrero de 2025, en Vista Alegre. pic.twitter.com/z4wKPv9rvY — Procuraduría General de la Nación (@PGN_PANAMA) March 3, 2025

Los avances de la investigación

Hasta el momento, las autoridades ya mantienen a un sospechoso bajo detención provisional: Julio Bayo Solís, de 43 años, que no es un desconocido para la justicia.

Este hombre fue el primero en ser capturado por este hecho, y también fue aprehendido en el corregimiento de Parque Lefevre.

En la audiencia de solicitudes múltiples de Bayo Solís, el Ministerio Público presentó pruebas de convicción que lo vinculan al caso. Se conoció que 4 días antes de la privación de Dayra, el exconvicto y abogado, que ya pagó una condena por el femicidio de una joven en 2003, había visitado el local comercial de Dayra. Además, la evidencia proporcionada por el centro de vigilancia del Municipio de Arraiján identificó un vehículo blanco propiedad de Bayo Solís haciendo labores de seguimiento a Dayra.

Conozca el crimen cometido por este hombre: 🔗¿Quién es Julio Anel Bayo Solís?

En conferencia de prensa, el ministro de Seguridad, Frank Ábrego, no descartó que el caso de Dayra esté relacionado con temas de pandillerismo. “Nadie secuestra a nadie porque no quiere un rescate o algo parecido (…) Por la garantía y la seguridad de la joven, no queremos revelar mayores detalles”, declaró Ábrego, mientras detallaba que la Dirección de Investigación Judicial y la de Antipandillas se mantienen en la calle en búsqueda de la ubicación y rescate de la joven de 23 años.

También puede leer: Fiscalía pide apoyo para ubicar a supuesto vinculado en la privación de libertad de la joven Dayra Caicedo

El caso

Caicedo, de 23 años de edad, fue privada de libertad ante los ojos de sus familiares en un hecho ocurrido el pasado 19 de febrero de 2025, a las afueras de su residencia ubicada en la barriada Mayín, en Vista Alegre de Arraiján.

Hasta el momento, el Ministerio Público se mantiene en la búsqueda de Oldemar Alexis Forth Moya, de 23 años de edad, quien fue el primero en ser identificado tras la privación de libertad de Dayra.

De acuerdo con testimonios familiares, el incidente ocurrió cerca de las 9:45 p.m., cuando la joven regresaba de la universidad ubicada en Panamá, donde cursa el cuarto año de la carrera de Derecho.

Al momento de estacionar su vehículo frente a su vivienda, fue interceptada por más de tres personas que se encontraban armadas, quienes la forzaron a subir a la parte trasera del automóvil.

Los padres de Caicedo, alertados por los gritos de auxilio, salieron de su residencia, pero fueron amenazados con un arma de fuego por los malhechores, quienes los obligaron a no intervenir.

A la sede del SPA en Panamá Oeste se apersonaron familiares y amigos de Caicedo, quienes con pancartas rosadas con mensajes como "Te seguimos buscando, Dayra" y "No se fue, se la llevaron" exigen al Ministerio Público que se haga justicia y se dé con el paradero de la estudiante universitaria de derecho, de la cual se desconoce su paradero desde hace 12 días.