Cementerios de Soná e Hicaco abrirán parcialmente el 2 de noviembre y acceso será restringuido

Los familiares que necesiten orientación adicional sobre el acceso, las urnas o las disposiciones vigentes pueden comunicarse al teléfono 512-9315.

Los cementerios municipales de Soná e Hicaco, en la provincia de Veraguas, abrirán parcialmente este lunes 2 de noviembre, Día de los Difuntos, pese a los daños ocasionados por el reciente terremoto. Sin embargo, el acceso estará restringido a un máximo de dos familiares por difunto y no se permitirán trabajos de limpieza ni mantenimiento en las tumbas.

Así lo informó el Ministerio de Salud (Minsa) mediante un comunicado emitido este domingo 1 de noviembre, en el que detalló las medidas que se aplicarán mientras avanzan los trabajos de rehabilitación de ambos camposantos.

Las autoridades estiman que las reparaciones tendrán una duración aproximada de tres meses, con el objetivo de recuperar las condiciones de seguridad necesarias para permitir el ingreso de la población. No obstante, se establecieron restricciones para reducir los riesgos asociados al deterioro de las estructuras.

¿Qué pasará con los restos de las 91 personas exhumadas en Soná?

Asímismo, se establecen disposiciones para los familiares de las 91 personas fallecidas cuyos restos fueron exhumados y cuyas urnas fueron entregadas el pasado 31 de octubre. Según el Minsa, estos familiares tendrán derecho a un osario para depositar las respectivas urnas una vez finalicen los trabajos de construcción.

Como alternativa, quienes tengan otra tumba familiar dentro del Cementerio Municipal de Soná podrán optar por depositar allí la urna de su ser querido. Para realizar este procedimiento, las autoridades habilitaron el acceso este domingo 1 de noviembre, de 1:00 p.m. a 4:00 p.m., bajo los protocolos de seguridad establecidos.

La apertura del 2 de noviembre será estrictamente por ese día y a partir del martes 3 de noviembre se mantendrá el cierre total hasta nuevo aviso, mientras continúan los trabajos de rehabilitación. El Minsa no precisó una fecha definitiva para la reapertura completa de las instalaciones.

Los familiares que necesiten orientación adicional sobre el acceso, las urnas o las disposiciones vigentes pueden comunicarse al teléfono 512-9315.

Las restricciones afectan a dos cementerios de la provincia de Veraguas que presentan daños estructurales tras el reciente terremoto, una situación que ha obligado a modificar las visitas tradicionales del Día de los Difuntos.