80 centros de salud estarán abiertos las 24 horas durante la fiestas patrias y fin de año

El personal de salud permanecerá en estado de alerta azul en todas las regiones del país.

Un total de 120 instalaciones de salud permanecerán disponibles durante las festividades patrias como parte de la activación de la alerta azul del Ministerio de Salud (Minsa), medida que busca garantizar una respuesta rápida y efectiva ante cualquier emergencia que pueda presentarse en este periodo.

El ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, explicó que la alerta azul permite mantener a todos los estamentos del Minsa en estado de preparación, reforzando la capacidad de atención en hospitales, policlínicas y centros de salud a lo largo del territorio nacional. “La alerta azul es el mecanismo que utilizamos para mantener a todo el personal de salud en vigilancia. Tenemos 120 instalaciones disponibles hasta el 1 de enero, y de ellas, 80 estarán operativas las 24 horas del día”, indicó.

El titular de la cartera sanitaria destacó que el objetivo es garantizar atención médica continua para la población durante las celebraciones patrias y de fin de año, especialmente en zonas donde aumenta el flujo de personas por actividades turísticas, cívicas o familiares. “Estamos cubriendo toda la República, de modo que quien necesite asistencia pueda recibirla de forma rápida y segura”, añadió el ministro.

Llamado a la precaución y al autocuidado

Boyd Galindo aprovechó la ocasión para hacer un llamado a la prevención y la responsabilidad ciudadana, especialmente durante los desplazamientos por carretera y las actividades al aire libre.

“Pedimos a los panameños que cuiden de sus hijos y de ustedes mismos. Tomen precauciones al conducir, al bañarse en playas o ríos, ya que en esta época se presentan crecientes y marejadas. Disfruten las festividades, pero háganlo con prudencia”, exhortó.

El personal de salud permanecerá en estado de alerta azul en todas las regiones del país, preparado para responder a cualquier situación de emergencia, accidente o eventualidad sanitaria. Con esta medida, el Ministerio de Salud busca fortalecer la atención preventiva, reducir incidentes y garantizar la seguridad sanitaria de la población durante el mes de noviembre y la temporada de fin de año.