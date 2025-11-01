Cervecería Nacional anuncia reestructuración de sus operaciones por 'caída de ventas y alza de impuestos'

La decisión no afectará la cadena de producción, venta, precios y distribución de sus productos.

Cervecería Nacional anunció una reestructuración estratégica de su operación en Panamá, a consecuencia de la caída de ventas en la industria y el aumento de impuestos al sector como las principales razones que la obligan a "redimensionar su operación".

A través de un comunicado, la empresa panameña informó que la decisión busca "optimizar los procesos" y "garantizar la sostenibilidad a largo plazo" en un entorno económico desafiante. La adecuación operativa incluye "desvinculaciones" de personal. La compañía aseguró que el proceso se llevó a cabo en "apego a las leyes panameñas" y que se han "garantizado todos los derechos" de los excolaboradores.

Producción y Precios se Mantienen Inalterables

A pesar de las desvinculaciones, Cervecería Nacional enfatizó que esta decisión no afectará la cadena de producción, venta y distribución de sus productos. Un punto de interés para los consumidores es la confirmación de que la reestructuración "tampoco impactará sus precios" .

La empresa reafirmó su "compromiso con Panamá" , destacando que, incluso después del redimensionamiento, mantiene "más de mil empleos activos" y continuará contribuyendo al desarrollo del país a través de sus iniciativas de responsabilidad social corporativa.

El sector cervecero en Panamá se ha enfrentado a presiones crecientes. La industria de bebidas alcohólicas, en general, ha visto un incremento en el Impuesto Selectivo al Consumo, un gravamen que ha sido objeto de críticas por parte de los gremios empresariales.