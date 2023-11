Chiricanos continúan madrugando y haciendo largas filas para comprar tanques de gas

Chiriquí/"Hemos tenido que madrugar y venir a corretear el tanque de gas por acá porque en verdad es difícil conseguirlo por el barrio", dijo una de las personas mientras esperaba en las afueras del patio de una de las empresas distribuidoras de gas, en el distrito de David.

Fue una larga fila que realizaron cientos de residentes de David, con el objetivo de conseguir un tanque de gas tras la llegada de varios cisternas a la provincia.

A pesar de que madrugaron desde las 3:00 a.m. y 4:00 a.m., varias personas no lograron conseguir el tanque de gas porque el mismo se acabó antes de que finalizara la fila. Solo tenían poco más de 350 tanque de gas y con esta cantidad, no se logró abastecer a todos los consumidores que llegaron en busca de gas para cocinar.

Los consumidores afirmaron que a falta de gas, han implementado el uso de la leña para poder cocinar.

En este centro de distribución, el precio de venta está en $5.12, sin embargo, los consumidores han reportado que en algunos lugares lo están vendiendo entre $20 y $25 dólares debido a su escasez.

Se espera que en los próximos día se de la reapertura completa de las vías, y los camiones cisternas con gas licuado para cocinar puedan llegar sin complicaciones a la provincia.

