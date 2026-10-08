Chiriquí | MOP realiza trabajos de limpieza y dragado en quebrada Tribaldos

Con el apoyo de una excavadora, el personal del MOP realiza la remoción de los desechos y materiales que obstruyen el paso de las aguas, además de trabajos de conformación para mejorar las condiciones hidráulicas de la quebrada.

Chiriquí/El Ministerio de Obras Públicas (MOP) ejecuta trabajos de dragado, limpieza y conformación del cauce de la quebrada Tribaldos, ubicada en la comunidad de Bambito, distrito de Tierras Altas, provincia de Chiriquí.

Las labores buscan restablecer el flujo adecuado de las aguas, luego de las intensas lluvias registradas en el sector, que provocaron la acumulación de sedimentos, basura y otros materiales en el cauce.

Con el apoyo de una excavadora, el personal del MOP realiza la remoción de los desechos y materiales que obstruyen el paso de las aguas, además de trabajos de conformación para mejorar las condiciones hidráulicas de la quebrada.

La intervención forma parte de las acciones que desarrolla la institución para atender las afectaciones ocasionadas por las lluvias y contribuir a reducir el riesgo de nuevas obstrucciones.

El MOP indicó que estos trabajos buscan mejorar el funcionamiento del cauce y disminuir la posibilidad de afectaciones en la comunidad ante nuevos episodios de lluvias.