Según la universidad, estas preferencias combinan el interés por las ingenierías tradicionales, clave para el desarrollo del país, con las nuevas tendencias digitales y comerciales.

Ciudad de Panamá, Panamá/La licenciatura en Ciberseguridad y la carrera de Ingeniería Industrial encabezan las preferencias de los aspirantes a la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP) para el periodo académico 2027. La institución estima recibir a unos 7,700 estudiantes de primer ingreso, al sumar los resultados de las dos convocatorias de admisión.

Entre las ingenierías, Industrial ocupa el primer lugar de demanda, seguida de Ingeniería Civil e Ingeniería Electromecánica. En las licenciaturas no ingenieriles, Ciberseguridad supera a Mercadeo y Negocios Internacionales, y a Logística y Transporte Multimodal.

Según la universidad, estas preferencias combinan el interés por las ingenierías tradicionales, clave para el desarrollo del país, con las nuevas tendencias digitales y comerciales.

Más de 8,400 inscritos en la segunda convocatoria

Para la segunda convocatoria de la Prueba de Aptitud Académica, la UTP registró 8,492 aspirantes inscritos a nivel nacional, de los cuales 6,803 quedaron formalmente habilitados para presentar el examen.

De acuerdo con las proyecciones de la Dirección Nacional del Sistema de Ingreso Universitario, la tasa histórica de aprobación es del 54 %. Con base en ese porcentaje, se prevé que aproximadamente 3,673 aspirantes sean admitidos en esta fase.

La institución estima que el Campus Central Víctor Levi Sasso concentrará el 56 % de los nuevos ingresos para 2027, equivalente a más de 4,300 estudiantes. Para esta segunda prueba, el campus cuenta con 3,618 aspirantes habilitados, mientras que las sedes regionales reúnen a 3,185 postulantes.

Panamá Oeste encabeza la demanda regional

Entre los centros regionales, Panamá Oeste registra la mayor cantidad de aspirantes habilitados, con 832, seguido de Chiriquí, con 665, y Veraguas, con 452.

Las autoridades universitarias también destacaron un repunte significativo en la participación de jóvenes en Colón y Bocas del Toro. Según la institución, este comportamiento refleja una mayor descentralización del interés por las carreras tecnológicas.

Dos nuevas ingenierías en la oferta académica

La UTP informó que ha incorporado Ingeniería Biomédica, en la Facultad de Ingeniería Eléctrica, e Ingeniería en Biotecnología, en la Facultad de Ciencias y Tecnología, para responder a las exigencias del mercado global.

La universidad cuenta actualmente con una oferta de 28 licenciaturas en ingeniería, 21 licenciaturas no ingenieriles y 25 carreras técnicas.