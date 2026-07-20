Ciclista muere atropellado en la vía Interamericana en Aguadulce

El incremento de accidentes de tránsito en la provincia enciende las alarmas de las autoridades ante el aumento de víctimas fatales en lo que va del año.

Coclé/Un trágico accidente de tránsito se registró en la provincia de Coclé, cobrando la vida de un hombre de aproximadamente 55 años de edad. La víctima se desplazaba en una bicicleta por la vía Interamericana, en el distrito de Aguadulce, cuando colisionó con un vehículo tipo pickup en los carriles que conducen en dirección hacia la ciudad capital.

Con este lamentable hecho, la cifra de víctimas fatales por accidentes de tránsito en la región asciende a 21 personas en lo que va del año 2026.

Al lugar de la tragedia se presentaron unidades de la Dirección de Operaciones del Tránsito de la Policía Nacional y personal de la Fiscalía Regional de Coclé, con el objetivo de iniciar las investigaciones pertinentes y esclarecer las causas exactas que provocaron este siniestro.

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Este nuevo suceso vuelve a encender las alertas sobre la seguridad vial en las carreteras del interior del país, especialmente por la vulnerabilidad de los ciclistas en las rutas principales. Las autoridades de tránsito han reiterado el llamado urgente a todos los conductores y usuarios de las vías a extremar las medidas de precaución.

Se solicita especial atención al transitar en el tramo de la Vía Interamericana desde Aguadulce a Natá, una zona donde con frecuencia se registran accidentes con víctimas fatales. Asimismo, los reportes oficiales advierten sobre un incremento de estos siniestros viales durante las horas de la noche, por lo que se recomienda aumentar la visibilidad y reducir la velocidad.

Con información de Nathali Reyes.