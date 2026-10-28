Cientos de fieles celebran a San Judas Tadeo entre llamados al compromiso y la solidaridad

La imagen del santo y una reliquia recorrieron Jardín Olímpico y Campo Limber. El párroco Efraín León pidió que la devoción se traduzca en un cambio de actitud, mientras José Domingo Ulloa destacó la solidaridad tras el terremoto.

Ciudad de Panamá, Panamá/Entre aplausos y feligreses vestidos de verde y rojo, la imagen de San Judas Tadeo regresó este miércoles 28 de octubre a su templo, después de una procesión por las calles de Jardín Olímpico y Campo Limberg. Cientos de devotos se reunieron para celebrar al santo venerado en la tradición católica como patrono de las causas difíciles y desesperadas.

El recorrido también incluyó una reliquia que, según lo explicado durante la cobertura, corresponde a un fragmento de los restos de San Judas Tadeo y fue trasladada a Panamá en 1986.

Tras la procesión, los asistentes se preparaban para participar en la eucaristía. El gimnasio del Instituto San Judas Tadeo también fue habilitado para recibir a los fieles.

Una devoción que implique compromiso

Efraín León, párroco de la iglesia San Judas Tadeo, pidió que la participación en las celebraciones vaya acompañada de una reflexión y un cambio en la manera de actuar.

Porque tú puedes caminar la procesión, tú puedes venir a traer ofrendas, lo que tú quieras, pero si no hay un cambio, si no hay un compromiso verdad, de hacer las cosas diferentes, de hacer las cosas nuevas, de nada sirve, porque entonces, ¿qué estamos haciendo de bueno?”, expresó.

El sacerdote señaló que las situaciones que llevan a las personas a buscar la intercesión del santo también deben motivarlas a revisar sus actitudes.

“Y entonces, y ahí viene el cambio de actitud, pero si no, entonces no tiene sentido hacer una fiesta así”, manifestó.

Esperanza y solidaridad tras el terremoto

Durante la celebración, el arzobispo de Panamá, José Domingo Ulloa, también se refirió a la situación de las comunidades afectadas por el terremoto, luego de realizar una gira por el interior del país.

Lo que hemos vivido, también tenemos que sacar lecciones como positivas, no estamos solos, la comunidad cristiana nos acompaña, pero también la solidaridad del pueblo panameño hace que quienes han sufrido en carne propia lo que ha devastado este terremoto, no perdamos nunca la esperanza”, expresó.

Ulloa destacó que, aun en medio de sus propias dificultades, las personas afectadas mantienen la disposición de ayudar a otros.

“Me llama mucho la atención que, en medio de lo que viven, la solidaridad también entre ellos mismos, la experiencia también de gratitud, pero están pensando también en el otro que todavía está peor que nosotros”, dijo.

Con información de Yenny Caballero.