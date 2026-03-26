Cierra periodo de objeciones a candidatos a Defensor del Pueblo

Las entrevistas a los candidatos iniciarán el próximo lunes 30 de marzo, desde las 9:30 de la mañana en el Salón Manuel Leneé , conocido como Salón Azul.

Panamá/El periodo para que los ciudadanos presentaran objeciones a los 35 aspirantes al cargo de Defensor del Pueblo llegó a su fin, con 11 quejas.

Este medio conoció que, entre las objeciones presentadas, seis iban dirigidas a la figura de Eduardo Leblanc, quien busca reelegirse en el cargo. También tuvimos acceso a la objeción dirigida a la candidatura de la exmagistrada Ángela Russo, quien se perfila como una de las principales aspirantes al cargo para el periodo 2026-2031.

Por ejemplo, la objeción, presentada ante la Comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional contra Russo, advierte sobre posibles conflictos de interés derivados de su paso reciente por la Corte Suprema de Justicia. En el documento se señala que “existe un riesgo inherente de conflicto de intereses” en caso de que deba conocer procesos vinculados a su gestión anterior.

También se plantea que la aspirante podría convertirse en “juez y parte” al analizar quejas relacionadas con decisiones emitidas durante su etapa como magistrada, lo que, según el escrito, comprometería la imparcialidad del cargo.

El documento sostiene además que “la designación de una exmagistrada […] desnaturaliza el control de fiscalización sobre el Órgano Judicial”, al tratarse de una institución que debe actuar como contrapeso del propio sistema de justicia.

Entre los argumentos presentados, se advierte sobre una posible afectación a la confianza ciudadana y se menciona el riesgo de una “parálisis institucional” si la titular debe inhibirse en múltiples casos por conflictos de interés.

La petición es clara al solicitar a los diputados “analizar con rigor la idoneidad objetiva de la candidata Ángela Russo” y “declarar no idónea la postulación referida”, al considerar que su designación podría comprometer la independencia de la Defensoría del Pueblo.

Las entrevistas a los candidatos iniciarán el próximo lunes 30 de marzo, desde las 9:30 de la mañana en el Salón Manuel Leneé, conocido como Salón Azul, donde cada aspirante presentará su trayectoria, propuestas y visión para liderar la Defensoría del Pueblo en el periodo 2026-2031. Se espera que el martes 31 de marzo el pleno elija al nuevo defensor.