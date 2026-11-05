Cinco familias afectadas por colapso de viejo caserón en El Chorrillo esperan respuesta de las autoridades

Ante la falta de una respuesta, los propios residentes comenzaron a remover los restos de la estructura y buscan recuperar materiales, incluso zinc viejo, para improvisar un techo que les permita proteger sus pertenencias de la lluvia.

Las cinco familias afectadas por el colapso de un viejo caserón ubicado en calle 13, en El Chorrillo, ocurrido a las 11:30 a.m. del pasado 4 de noviembre, siguen esperando ayuda de las autoridades locales y el gobierno central. Entre los damnificados hay niños y bebés.

Los residentes contaron que la estructura presentaba problemas desde hacía algún tiempo y constantemente escuchaban crujidos, por lo que temían que pudiera desplomarse en cualquier momento.

Maxi, una de las afectadas, relató que se encontraba dentro de la vivienda con su bebé cuando comenzó a escuchar los sonidos de la estructura. Esto le permitió alertar a los vecinos y salir antes de que el inmueble terminara de colapsar.

Me dio tiempo de avisarles a los vecinos y, cuando salimos todos y estábamos a salvo afuera, comenzó a caerse. Fue cuestión de minutos", contó.

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Aunque no se reportaron personas heridas ni víctimas, las familias enfrentaron una noche difícil, algunas de ellas prácticamente a la intemperie y otras refugiadas en el techo de una vivienda vecina, ante la falta de un lugar seguro donde permanecer.

Los afectados aseguran que funcionarios del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) acudieron al sitio para solicitar que detuvieran los trabajos de remoción de escombros, pero afirman que no recibieron una solución habitacional ni asistencia para enfrentar la emergencia. También mencionaron que la Policía Municipal les proporcionó agua mientras realizaban las labores.

Ante la falta de una respuesta, los propios residentes comenzaron a remover los restos de la estructura y buscan recuperar materiales, incluso zinc viejo, para improvisar un techo que les permita proteger sus pertenencias de la lluvia.

Las familias esperan que las autoridades locales, entre ellas la Alcaldía de Panamá y la representación del corregimiento de El Chorrillo, acudan al lugar y evalúen su situación, mientras solicitan apoyo para habilitar un espacio temporal o reconstruir parte del inmueble hasta que puedan ser reubicadas.

Información de Meredith Serracín