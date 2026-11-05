Ley de Presupuesto: Ernesto Cedeño presentará demanda de inconstitucionalidad contra artículos

El diputado sostuvo que una ley de carácter presupuestario no debe utilizarse para introducir modificaciones sobre asuntos que, a su juicio, corresponden a otras materias.

El diputado Ernesto Cedeño anunció que presentará ante la Corte Suprema de Justicia una demanda de inconstitucionalidad contra varios artículos de la ley de presupuesto, al considerar que algunas disposiciones vulneran la Constitución y deben ser revisadas antes de que la normativa entre en vigor el 1 de enero de 2027.

Cedeño aclaró que su acción legal no cuestiona la totalidad de la ley, sino artículos específicos relacionados con la reducción presupuestaria aplicada por el Ejecutivo y avalada por la Asamblea Nacional al presupuesto de la administración de justicia.

Además, cuestionó el artículo 370, referente a las excepciones en la ley de Contrataciones Públicas introducido por Benicio Robinson y Luis Eduardo Camacho, al que señaló de abrir espacio para que se beneficien intereses particulares de políticos mediante la inclusión de disposiciones que, según afirmó, desvirtúan la filosofía de la licitación pública y contravienen el espíritu de la ley.

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El diputado sostuvo que una ley de carácter presupuestario no debe utilizarse para introducir modificaciones sobre asuntos que, a su juicio, corresponden a otras materias.

En su demanda, solicitará que el pleno de la Corte Suprema de Justicia admita y resuelva la acción de manera inmediata, antes de la entrada en vigencia del presupuesto. Para sustentar su petición, aseguró que incluirá jurisprudencia sobre la admisión expedita de este tipo de demandas cuando cumplen con los requisitos legales.

Cedeño pidió a los magistrados pronunciarse sobre los artículos cuestionados y declarar inconstitucionales aquellos que considere contrarios a la Carta Magna.