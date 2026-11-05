Sismo en la falla de Pedro Miguel: Geociencias explica por qué se sintió tan fuerte y registra 79 movimientos desde 2019

De acuerdo con el histograma compartido por la entidad, entre 2019 y el 4 de noviembre de 2026 se contabilizaron 79 sismos en el área de Pedro Miguel.

Aunque tuvo una magnitud de 3.9, el sismo registrado en Pedro Miguel se sintió con fuerza e incluso estuvo acompañado de un ruido que llamó la atención de los residentes. El Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá explicó por qué los movimientos superficiales y cercanos a zonas pobladas pueden generar una percepción más intensa, incluso cuando su magnitud es relativamente baja.

El sismo de magnitud 3.9 que se registró a las 5:38 p.m. del miércoles 4 de noviembre en Panamá Oeste tuvo una profundidad de 7 kilómetros. El Instituto indicó que, hasta el momento, no se han registrado réplicas y que mantiene el monitoreo de la actividad sísmica en el área. También informó que comunicará cualquier evento posterior.

El Instituto recordó que en esta zona se han registrado sismos anteriormente y que se mantiene bajo monitoreo permanente.

De acuerdo con el histograma compartido por la entidad, entre 2019 y el 4 de noviembre de 2026 se contabilizaron 79 sismos en el área de Pedro Miguel. El de mayor magnitud durante ese período fue de 4.3.

La distribución por año fue la siguiente:

2019: 3 sismos.

3 sismos. 2020: 12 sismos.

12 sismos. 2021: 10 sismos.

10 sismos. 2022: 16 sismos.

16 sismos. 2023: 9 sismos.

9 sismos. 2024: 8 sismos.

8 sismos. 2025: 8 sismos.

8 sismos. 2026: 13 sismos.

¿Por qué se sintió con fuerza?

El Instituto explicó que la magnitud mide la energía liberada por un sismo, pero la percepción de las personas también depende de factores como la profundidad, la distancia al epicentro y el tipo de suelo.

Por ello, un movimiento de magnitud baja, pero superficial y cercano a zonas pobladas, puede sentirse con mayor fuerza que otro de magnitud superior ocurrido a una distancia considerable.

Asimismo, un mismo sismo puede percibirse con distinta intensidad incluso en lugares relativamente cercanos, debido a las condiciones particulares de cada zona.

Además, Geociencias precisó que este movimiento no tiene relación con la secuencia sísmica de Azuero, debido a que ocurrió a más de 150 kilómetros de distancia y corresponde a un sistema de fallas distinto.