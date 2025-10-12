Clima en Panamá: Persisten los episodios de lluvias y tormentas hacia el Occidente y Oriente del país, según el Impha

En el Caribe, durante el transcurso de la mañana , no se esperan fenómenos significativos, predominando un cielo parcialmente nublado a intervalos nublados .

Panamá/La jornada de hoy, domingo 12 de octubre, estará marcada por condiciones inestables tanto en la vertiente del Caribe como en la del Pacífico, con lluvias de variada intensidad, descargas eléctricas y riesgo de deslizamientos en varias provincias del país.

🌧️ Caribe: nublados y lluvias vespertinas

Durante el transcurso de la mañana, no se esperan fenómenos significativos, predominando un cielo parcialmente nublado a intervalos nublados. Sin embargo, por la tarde se prevén lluvias con posibles descargas eléctricas en el Occidente y en zonas montañosas, mientras que el resto de la vertiente registrará lluvias de menor intensidad.

En horas nocturnas, las precipitaciones podrían extenderse hacia el Occidente, zonas montañosas y áreas marítimas.

🌧️ Pacífico: lluvias intensas en Chiriquí, Ngäbe Buglé y Darién

En el litoral Pacífico, la mañana iniciará con aguaceros aislados en zonas marítimas con posible incursión hacia las costas. Durante la tarde, se pronostican lluvias de variadas intensidades en las provincias de Chiriquí, Comarca Ngäbe Buglé, Veraguas y Darién.

Por la noche, las lluvias persistirán principalmente en Chiriquí, Ngäbe Buglé y Darién, acompañadas de nublados generales en el resto del territorio.

⚠️ Riesgos por suelos saturados

Las autoridades meteorológicas advirtieron que, debido a la saturación de suelos en Chiriquí (cuenca media-alta), Comarca Ngäbe Buglé, Veraguas, Península de Azuero, Coclé, Colón (Costa Abajo) y Panamá (Este), no se descartan fenómenos como ríos acrecentados, áreas anegadas puntuales, deslizamientos de tierra y posibles caídas de árboles.

🌡️ Temperaturas y vientos

Las temperaturas mínimas oscilarán entre 16 °C y 25 °C, mientras que las máximas se situarán entre 28 °C y 31 °C en el Pacífico, 28 °C y 30 °C en el Caribe y de 23 °C a 25 °C en la Cordillera Central.

Los vientos predominantes soplarán del Suroeste y Sur-Suroeste con velocidades sostenidas de 10 a 25 km/h durante toda la jornada.

🌊 Condiciones marítimas y radiación

En el litoral Caribe, se prevén olas de 0.4 a 0.6 m con periodos de 09 a 12 segundos, bajo condiciones de precaución por vientos y periodicidad.

En el litoral Pacífico, las olas alcanzarán entre 0.5 y 1.3 m, con periodos de 08 a 14 segundos.

Además, se anunció que, los índices de radiación UV-B se mantendrán en niveles moderados a muy altos (06 a 08), por lo que se recomienda extremar precauciones ante la exposición prolongada al sol.