Inundaciones afectan el sur de Veraguas; mantienen aviso de prevención en Bocas del Toro

Veraguas y Bocas del Toro/Cuatro familias fueron evacuadas y varias comunidades quedaron incomunicadas tras el desbordamiento de los ríos Pabo y Quebro en el distrito de Mariato, al sur de la provincia de Veraguas, luego de las fuertes lluvias registradas en las últimas horas.

Las autoridades del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) confirmaron que las vías internas en las comunidades afectadas se encuentran anegadas, mientras personal de la institución recorre la zona para evaluar los daños y atender a la población.

Esta es la segunda inundación registrada en el sector en lo que va del mes de octubre. A pesar de los daños, residentes aseguran que la situación no ha sido grave. “Esta inundación fue chica, no grande”, dijo un morador. Otra vecina indicó que “están acostumbrados a estas inundaciones”.

Aviso de prevención en Bocas del Toro

Mientras tanto, en la provincia de Bocas del Toro, las autoridades mantienen un aviso de prevención por fuertes lluvias y oleajes hasta mañana domingo, y un aviso de vigilancia vigente hasta el 12 de octubre.

El Sinaproc recomendó a la población mantenerse atenta a los comunicados oficiales, no visitar ríos, playas o quebradas ante el riesgo de cabezas de agua y oleajes repentinos, y contar con una mochila de emergencia para 72 horas. También instó a prestar atención especial a los adultos mayores y menores de edad.

Recomendaciones para embarcaciones y zonas costeras

En el Caribe panameño, las autoridades alertaron sobre la presencia de mar de fondo y tormentas eléctricas, así como oleajes fuertes en las zonas marítimas. Se recomendó a las embarcaciones portar chalecos salvavidas y extremar precauciones, especialmente quienes viven cerca de las costas.

El Sinaproc reiteró el llamado a la precaución y vigilancia constante durante el fin de semana ante la posibilidad de que las condiciones meteorológicas empeoren.

