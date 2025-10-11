Lluvias provocan afectaciones en varias provincias del país, Sinaproc pide seguir medidas de prevención

En Colón, las lluvias provocaron el colapso parcial de una losa en un apartamento ubicado en Barrio Sur, producto de filtraciones de agua.

El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) atendió diversas emergencias registradas durante la noche del 10 y la madrugada del 11 de octubre, como consecuencia de las lluvias que afectaron distintas provincias del país.

En la provincia de Bocas del Toro, personal de la institución realizó evaluaciones en el área de Chiriquí Grande, donde cinco viviendas resultaron afectadas por la crecida de una quebrada que anegó los patios. En total, 25 personas, entre ellas 15 menores y 10 adultos, fueron temporalmente afectadas por la situación. Además, se coordinó con la empresa Naturgy para el restablecimiento del servicio eléctrico.

En Colón, las lluvias provocaron el colapso parcial de una losa en un apartamento ubicado en Barrio Sur, producto de filtraciones de agua. Personal del Sinaproc inspeccionó el lugar y recomendó a los residentes no utilizar la zona afectada por motivos de seguridad. En el apartamento viven cinco personas, incluyendo dos menores de edad.

Por su parte, en la provincia de Herrera, distrito de Chitré, se reportó la caída de un árbol sobre la vía de circunvalación de la Universidad de Panamá. Aunque unidades del Sinaproc acudieron al sitio, el Cuerpo de Bomberos ya había realizado el despeje y corte del árbol.

Adicionalmente, la institución mantiene seguimiento a situaciones menores en Panamá y Bocas del Toro, relacionadas con retiro de árboles caídos y verificación de deslizamientos de tierra en zonas como Almirante, Nance de Riscó y Charco La Pava. En estas áreas, se trabaja en coordinación con el Ministerio de Obras Públicas (MOP) para garantizar la libre circulación vehicular.

El Sinaproc reiteró su llamado a la población a mantenerse atenta a los avisos de prevención, evitar transitar por áreas inundadas o con riesgo de deslizamientos, y seguir las recomendaciones de las autoridades, especialmente durante la temporada lluviosa que continúa afectando el país.