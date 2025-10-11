Lluvias intermitentes y continuas marcarán el clima durante gran parte del día

Tanto en la vertiente Caribe como en el Pacífico, acompañadas de vientos acelerados, marejadas y riesgo de crecidas de ríos e inundaciones .

Panamá/El pronóstico meteorológico del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Impha) para este sábado advierte sobre lluvias intermitentes con episodios continuos durante gran parte del día, tanto en la vertiente Caribe como en el Pacífico, acompañadas de vientos acelerados, marejadas y riesgo de crecidas de ríos e inundaciones.

En la vertiente Caribe, se esperan lluvias dispersas de ligeras a moderadas desde la madrugada hasta la tarde, principalmente sobre zonas montañosas que van desde Bocas del Toro hasta el norte de Veraguas, así como en el oeste de Guna Yala. Estas precipitaciones podrían ser frecuentes y provocar crecidas de ríos o deslizamientos en áreas vulnerables.

Desde la madrugada hasta la noche, la vertiente del Pacífico experimentará lluvias dispersas de variada intensidad, con episodios fuertes intermitentes y continuos que se extenderán desde las zonas marítimas hasta la Cordillera Central. Las autoridades advierten sobre un alto riesgo de crecidas de ríos, deslizamientos e inundaciones en Chiriquí, Veraguas, Ngäbe Buglé y Panamá (Este y Norte).

Además, existe el potencial de que estas lluvias significativas coincidan con mareas altas del Pacífico, lo que eleva el riesgo de inundaciones costeras. Cabe señalar que, el Aviso de vigilancia del Sistema de Protección Civil se mantiene vigente.

Temperaturas frescas y vientos acelerados

El informe del Impha indica que las temperaturas máximas oscilarán entre 26°C y 27°C en el Caribe y entre 26°C y 28°C en el Pacífico, mientras que en zonas montañosas y la Cordillera Central no superarán los 24°C.

Los vientos predominantes del sur y sur-suroeste podrían alcanzar 30 km/h, con ráfagas cercanas a los 45 km/h, especialmente en áreas abiertas y elevadas.

Precaución por oleaje y mareas altas

En ese sentido, se prevén en el litoral Caribe, oleajes de 0.4 a 0.8 metros con períodos de 7 a 17 segundos, lo que representa condiciones de alta precaución por oleaje en el occidente y vientos en el oriente.

En el litoral Pacífico, las olas alcanzarán entre 1.0 y 1.5 metros con períodos de 13 a 18 segundos, generando un mar picado y condiciones ventosas.

Durante el periodo de máximas mareas, la marea alta alcanzará los 5.18 metros a las 6:27 a.m. y los 4.82 metros a las 6:57 p.m., por lo que se recomienda especial atención en zonas costeras y bajas.

En tanto, los índices de radiación ultravioleta (UV-B) se mantendrán bajos en el Pacífico, pero alcanzarán niveles altos en el Caribe Central y el oriente de Guna Yala.

Ante este panorama, las autoridades recomiendan evitar cruzar ríos crecidos, mantenerse atentos a las alertas oficiales y extremar precauciones en áreas propensas a inundaciones o deslizamientos.