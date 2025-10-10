Panamá se prepara para el October Big Day: una gran fiesta mundial de observación de aves

La participación en el October Big Day es gratuita y está abierta tanto a expertos como a aficionados a la naturaleza.

Ciudad de Panamá/Panamá se alista para participar este sábado 11 de octubre en el October Big Day, una jornada mundial de observación de aves que reúne a miles de personas en todos los continentes para registrar, en un lapso de 24 horas, la mayor cantidad posible de especies observadas o escuchadas.

Este evento forma parte del Global Big Day, considerado la actividad de ciencia comunitaria sobre aves más grande del planeta. Se celebra dos veces al año, en mayo y octubre, coincidiendo con el Día Mundial de las Aves Migratorias, y permite a los países participantes aportar datos científicos sobre los patrones de migración y distribución de las especies.

En la edición de mayo pasado, Panamá alcanzó resultados históricos: 774 especies registradas en 24 horas, marcando un nuevo récord nacional. Además, con 4,563 listas de observación subidas a la plataforma eBird, el país obtuvo el mayor incremento de participación a nivel mundial. Estos logros le permitieron posicionarse en el séptimo lugar global en número de especies y como líder mundial en proporción de especies registradas por población y territorio.

El ministro de Ambiente encargado, Óscar Vallarino, anunció que todas las áreas protegidas del país estarán abiertas sin costo durante la jornada, para facilitar la participación del público junto a grupos ecologistas y observadores de aves.

“Panamá es uno de los países con mayor biodiversidad de aves en el mundo, y este tipo de eventos nos permite destacar ese conocimiento científico y la importancia de conservar los hábitats de estas especies migratorias”, señaló Vallarino.

Por su parte, Darién Montañez, miembro de la junta directiva de Audubon Society Panamá, informó que próximamente se lanzará la versión actualizada de la lista oficial de aves de Panamá, que incluye 1,030 especies registradas.

”En el Global Big Day de mayo quedamos en primer lugar en toda Norteamérica, superando a países como México, con más especies y territorio. A nivel mundial, Panamá se ubicó en el puesto siete,” destacó.

Asimismo, Luisa Saldaña, administradora de la Fundación Avifauna, subrayó la importancia de este tipo de iniciativas.

“Eventos como este nos ayudan a cumplir nuestra misión de proteger las aves y sus hábitats a través del turismo sostenible, la ciencia participativa y la educación ambiental, tres pilares que se unen en el October Big Day,” afirmó.

Desde la organización comunitaria Cruces Trails, su presidenta Michelle Pérez informó que los voluntarios cubrirán cinco senderos en el Parque Nacional Camino de Cruces, e invitó a la ciudadanía a sumarse a esta experiencia.

El Ministerio de Ambiente confirmó que habrá personal en 52 áreas protegidas del país para acompañar a los participantes, entre ellas:

Parques Nacionales:

Darién

Chagres

Portobelo

Soberanía

Omar Torrijos Herrera

Santa Fe

Cerro Hoya

Coiba

Volcán Barú

La Amistad

Humedales de gran relevancia ecológica:

Bahía de Panamá

Montijo

San San Pond Sak

