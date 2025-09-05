Lanzan campaña 'Panamá se ve mejor sin basura' ante crisis ambiental por desechos plásticos

Las autoridades reiteraron el llamado a la población para cambiar hábitos de consumo y contribuir en la protección del ambiente:

ciudad de panamá/Las autoridades del Ministerio de Ambiente, en conjunto con la Alcaldía de Panamá y organizaciones ambientales, presentaron la campaña “Panamá se ve mejor sin basura”, con el objetivo de crear conciencia ciudadana sobre la correcta disposición de desechos, principalmente plásticos, que terminan contaminando ríos y mares.

De acuerdo con cifras oficiales, proporcionadas por el ministro Juan Carlos Navarro, cada panameño produce cerca de 90 kilogramos de plástico al año, el doble del promedio regional. Esto significa que el país genera más de 380 mil toneladas de plástico anualmente, lo que está teniendo un fuerte impacto en los ecosistemas.

Te puede interesar: Corte Suprema admite apelación dentro de demanda de nulidad por nombramiento de docentes durante la huelga

“Estamos ahogándonos en plástico. Es una crisis ambiental que tenemos en este país", advirtió Adrian Benedetti, director ejecutivo de Ancón.

Agregó que junto con MarViva, también participa en la iniciativa a través del proyecto Red Black Cities, que busca que municipios como Panamá, Colón y San Miguelito incorporen políticas de economía circular y reduzcan la cantidad de desechos que terminan en los vertederos.

Las autoridades reiteraron el llamado a la población para cambiar hábitos de consumo y contribuir en la protección del ambiente: “Panamá se ve mejor sin basura, pero depende de todos”.