¿Pensando en ir a la playa? ¡Prepárese! Mantienen aviso de vigilancia por vientos y oleajes en el Pacífico

Ciudad de Panamá, Panamá/Un aviso de vigilancia por el incremento de los vientos y el oleaje en el litoral Pacífico del país fue emitido este viernes 10 de octubre por el Instituto de Meteorología e Hidrología (Imhpa).

De acuerdo con el pronóstico de la entidad, se prevé la intensificación de los vientos provenientes del oeste y sur, lo que provocará condiciones de mar picado y aumento en la altura de las olas en distintas zonas del Pacífico panameño. El aviso estará vigente hasta las 11:59 p.m. del lunes 13 de octubre.

En el Pacífico Central, que abarca desde el sur de Veraguas hasta Panamá Oeste, se estiman olas entre 1.2 y 1.8 metros de altura y vientos de 30 a 40 kilómetros por hora, con un período de oleaje de al menos 10 segundos.

Para el Pacífico Oriental, que comprende el Golfo y la Bahía de Panamá hasta Darién, las olas podrían alcanzar entre 1.0 y 1.8 metros, con vientos de 20 a 35 kilómetros por hora y períodos de 14 a 15 segundos.

En el Pacífico Occidental, especialmente en el Golfo de Chiriquí, se esperan olas de 1.2 a 1.8 metros y vientos que oscilarán entre 15 y 30 kilómetros por hora, con períodos de oleaje similares, de 14 a 15 segundos.

La institución advirtió que se recomienda precaución a bañistas y pescadores artesanales, dado que el aumento en el oleaje podría generar situaciones de riesgo en zonas costeras y playas del Pacífico panameño.