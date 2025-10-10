¿Pensando en ir a la playa? ¡Prepárese! Mantienen aviso de vigilancia por vientos y oleajes en el Pacífico

⛈ El aviso estará vigente hasta las 11:59 p.m. del lunes 13 de octubre

⛈ Se prevé la intensificación de los vientos provenientes del oeste y sur, lo que provocará condiciones de mar picado y aumento en la altura de las olas en distintas zonas del Pacífico panameño

Condiciones marítimas.
De acuerdo con el pronóstico de la entidad, se prevé la intensificación de los vientos provenientes del oeste y sur, lo que provocará condiciones de mar picado y aumento en la altura de las olas en distintas zonas del Pacífico panameño. El aviso estará vigente hasta las 11:59 p.m. del lunes 13 de octubre. / Pixabay

Ciudad de Panamá, Panamá/Un aviso de vigilancia por el incremento de los vientos y el oleaje en el litoral Pacífico del país fue emitido este viernes 10 de octubre por el Instituto de Meteorología e Hidrología (Imhpa).

De acuerdo con el pronóstico de la entidad, se prevé la intensificación de los vientos provenientes del oeste y sur, lo que provocará condiciones de mar picado y aumento en la altura de las olas en distintas zonas del Pacífico panameño. El aviso estará vigente hasta las 11:59 p.m. del lunes 13 de octubre.

En el Pacífico Central, que abarca desde el sur de Veraguas hasta Panamá Oeste, se estiman olas entre 1.2 y 1.8 metros de altura y vientos de 30 a 40 kilómetros por hora, con un período de oleaje de al menos 10 segundos.

Te podría interesar: En su 50 aniversario, planta de Chilibre enfrenta el reto de modernizarse para garantizar el agua del futuro

Para el Pacífico Oriental, que comprende el Golfo y la Bahía de Panamá hasta Darién, las olas podrían alcanzar entre 1.0 y 1.8 metros, con vientos de 20 a 35 kilómetros por hora y períodos de 14 a 15 segundos.

En el Pacífico Occidental, especialmente en el Golfo de Chiriquí, se esperan olas de 1.2 a 1.8 metros y vientos que oscilarán entre 15 y 30 kilómetros por hora, con períodos de oleaje similares, de 14 a 15 segundos.

La institución advirtió que se recomienda precaución a bañistas y pescadores artesanales, dado que el aumento en el oleaje podría generar situaciones de riesgo en zonas costeras y playas del Pacífico panameño.

Temas relacionados

Instituto de Meteorología e Hidrología clima en Panamá aviso de prevención oleajes
Si te lo perdiste
Lo último
stats