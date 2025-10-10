En su 50 aniversario, planta de Chilibre enfrenta el reto de modernizarse para garantizar el agua del futuro

Panamá/La planta potabilizadora Federico Guardia Conte de Chilibre, principal fuente de abastecimiento de agua potable para la ciudad de Panamá y el distrito de San Miguelito, cumple 50 años de funcionamiento enfrentando un reto crucial: modernizar su infraestructura para garantizar el servicio a las futuras generaciones.

El director del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan), Rutilio Villarreal, reconoció la importancia estratégica de la planta y el compromiso que implica su mantenimiento en el tiempo.

Esa magnitud nos recuerda la enorme responsabilidad que tenemos de mantenerla operativa, moderna y eficiente, a la altura de los más altos estándares internacionales”, indicó.

Para alcanzar ese objetivo, el Idaan, de acuerdo con Villarreal, ha puesto en marcha un ambicioso plan de modernización sin precedentes, con mejoras estructurales, tecnológicas y operativas.

Estamos reemplazando válvulas, rejillas y compuertas instaladas en 1975 por equipos de última generación; modernizando los sistemas hidráulicos con tecnología eléctrica avanzada; y reforzando las estaciones de bombeo con nuevas bombas más potentes y eficientes”, detalló Villarreal.

La renovación también incluye la incorporación de tecnología de punta para fortalecer la capacidad de supervisión y respuesta.

Incorporamos sistemas de videovigilancia monitoreados desde nuestro Centro de Control y Monitoreo en Vía Brasil; sistemas de telemetría para supervisar en tiempo real la operación de las bombas, los niveles del Lago Alajuela y de los tanques de almacenamiento; así como sistemas eléctricos más confiables y seguros”, explicó.

El objetivo de esta transformación, destacó el director del Idaan, es avanzar hacia un nuevo modelo de gestión del agua en el país. “Todo esto nos acerca a un nuevo modelo de gestión hídrica, más inteligente, más resiliente y más sostenible”, afirmó.

Además, hizo un llamado a la colaboración de todos los sectores para que el proyecto alcance sus metas.

Este reto nos convoca a todos: autoridades, líderes políticos, gremiales, comunitarios y ciudadanos. Solo trabajando juntos podremos preservar nuestros recursos hídricos y asegurar que la planta potabilizadora de Chilibre siga siendo fuente de vida, servicio y progreso para Panamá”, afirmó.

Con información de Elizabeth González.