En su 50 aniversario, planta de Chilibre enfrenta el reto de modernizarse para garantizar el agua del futuro
El director del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan), Rutilio Villarreal, reconoció la importancia estratégica de la planta y el compromiso que implica su mantenimiento en el tiempo.
Panamá/La planta potabilizadora Federico Guardia Conte de Chilibre, principal fuente de abastecimiento de agua potable para la ciudad de Panamá y el distrito de San Miguelito, cumple 50 años de funcionamiento enfrentando un reto crucial: modernizar su infraestructura para garantizar el servicio a las futuras generaciones.
El director del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan), Rutilio Villarreal, reconoció la importancia estratégica de la planta y el compromiso que implica su mantenimiento en el tiempo.
Esa magnitud nos recuerda la enorme responsabilidad que tenemos de mantenerla operativa, moderna y eficiente, a la altura de los más altos estándares internacionales”, indicó.
Puede leer: Salud mental | 'Pensé que no iba a amanecer viva': el grito silencioso del estrés laboral
Para alcanzar ese objetivo, el Idaan, de acuerdo con Villarreal, ha puesto en marcha un ambicioso plan de modernización sin precedentes, con mejoras estructurales, tecnológicas y operativas.
Estamos reemplazando válvulas, rejillas y compuertas instaladas en 1975 por equipos de última generación; modernizando los sistemas hidráulicos con tecnología eléctrica avanzada; y reforzando las estaciones de bombeo con nuevas bombas más potentes y eficientes”, detalló Villarreal.
La renovación también incluye la incorporación de tecnología de punta para fortalecer la capacidad de supervisión y respuesta.
Incorporamos sistemas de videovigilancia monitoreados desde nuestro Centro de Control y Monitoreo en Vía Brasil; sistemas de telemetría para supervisar en tiempo real la operación de las bombas, los niveles del Lago Alajuela y de los tanques de almacenamiento; así como sistemas eléctricos más confiables y seguros”, explicó.
El objetivo de esta transformación, destacó el director del Idaan, es avanzar hacia un nuevo modelo de gestión del agua en el país. “Todo esto nos acerca a un nuevo modelo de gestión hídrica, más inteligente, más resiliente y más sostenible”, afirmó.
Además, hizo un llamado a la colaboración de todos los sectores para que el proyecto alcance sus metas.
Este reto nos convoca a todos: autoridades, líderes políticos, gremiales, comunitarios y ciudadanos. Solo trabajando juntos podremos preservar nuestros recursos hídricos y asegurar que la planta potabilizadora de Chilibre siga siendo fuente de vida, servicio y progreso para Panamá”, afirmó.
Con información de Elizabeth González.