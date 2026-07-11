Clima en Panamá: Aguaceros se intensificarán durante la tarde y noche; mantienen vigilancia por fuerte oleaje

En la vertiente del Caribe, durante la mañana se esperan aguaceros aislados, con mayor fuerza en Costa Abajo de Colón, el norte de Veraguas, la comarca Ngäbe-Buglé y las costas de Bocas del Toro.

Panamá/El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa) advirtió que este sábado persistirán las lluvias en gran parte del país, con mayor intensidad durante la tarde y la noche, mientras mantiene avisos de vigilancia por oleaje en el Caribe y por el riesgo de crecidas de ríos, deslizamientos y corrientes de resaca.

En la vertiente del Caribe, durante la mañana se esperan aguaceros aislados, con mayor fuerza en Costa Abajo de Colón, el norte de Veraguas, la comarca Ngäbe-Buglé y las costas de Bocas del Toro. Para la tarde, las precipitaciones se intensificarán en Bocas del Toro, la comarca Ngäbe-Buglé y el norte de Veraguas, además de lluvias puntualmente fuertes en Costa Abajo y el centro de Colón.

En horas de la noche, el pronóstico indica que los aguaceros predominarán en el Golfo de los Mosquitos, extendiéndose desde Bocas del Toro hasta Costa Abajo de Colón, con posibilidad de lluvias también en el oriente de la comarca Guna Yala.

En la vertiente del Pacífico, la mañana estará marcada por aguaceros dispersos con actividad eléctrica en zonas marítimas y lluvias aisladas hacia el norte de Coclé, norte de Panamá Oeste, Los Santos y el sur de Darién.

Durante la tarde se prevén aguaceros de moderados a fuertes acompañados de tormentas eléctricas en Darién, la península de Azuero, el centro y sur de Veraguas y Chiriquí, mientras que Coclé y algunos sectores de Panamá Oeste podrían registrar lluvias puntualmente intensas.

Para la noche, las precipitaciones continuarán sobre el golfo de Panamá, Darién, el este de Panamá, el sur de Veraguas y el golfo de Chiriquí, además de aguaceros aislados en la región Metropolitana, Los Santos, el centro de Veraguas y las costas chiricanas.

Las temperaturas máximas oscilarán entre 20°C y 24°C en la Cordillera Central y entre 27°C y 31°C en el resto del país.

El Imhpa también alertó que las tormentas podrían estar acompañadas de ráfagas de viento, especialmente en las zonas donde se registre actividad eléctrica.

En cuanto a las condiciones marítimas, el Caribe permanecerá bajo aviso de vigilancia, con olas entre 1.4 y 2.8 metros, mientras que en el Pacífico se mantiene una condición de precaución por posibles corrientes de resaca, con olas entre 0.4 y 1.5 metros.

Además, la entidad pidió especial atención en áreas donde los suelos ya presentan un alto nivel de saturación, principalmente en la Cordillera Central, el oriente de Chiriquí, sectores de Veraguas y el occidente de Costa Abajo de Colón, debido a la mayor probabilidad de crecidas de ríos y quebradas, así como deslizamientos de tierra.

Los índices de radiación UV-B alcanzarán valores entre 5 y 9, con niveles de riesgo de moderado a muy alto, por lo que también se recomienda tomar medidas de protección durante los periodos con mayor exposición solar.