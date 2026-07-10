Sinaproc mantiene monitoreo permanente en Coclé por aviso de fuertes lluvias

Las autoridades también mantienen vigilancia en las zonas montañosas y de mayor riesgo de deslizamientos de tierra, entre ellas El Valle de Antón, La Pintada, El Copé, Cerro Marta y otros sectores del norte de Penonomé, en coordinación con las juntas locales de emergencia.

Coclé/El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) mantiene un monitoreo permanente desde el Centro de Operaciones de Emergencia, ubicado en Aguadulce, ante el aviso de prevención emitido por el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa) por fuertes lluvias, actividad eléctrica y ráfagas de viento en distintos sectores de la provincia de Coclé.

Hasta el momento, las autoridades informaron que no se han registrado emergencias de consideración relacionadas con las condiciones meteorológicas. El único incidente reportado ocurrió el día anterior en el sector de Chigoré, en Penonomé, donde un árbol cayó sobre el muro de una vivienda, causando únicamente daños materiales y sin personas afectadas.

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El director provincial de Sinaproc en Coclé, Alexander Guardado, indicó que la institución mantiene vigilancia las 24 horas y recomendó a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales, evitar cruzar ríos, quebradas, riachuelos y vados con altos niveles de agua, así como suspender actividades al aire libre durante tormentas eléctricas y mantenerse alejados de árboles.

En cuanto a las condiciones hidrológicas, Guardado señaló que los principales ríos de la provincia, incluidos los ubicados en Coclesito, Penonomé, Natá y Aguadulce, permanecen dentro de sus cauces y en niveles considerados normales, aunque continúan bajo observación constante.

Las autoridades también mantienen vigilancia en las zonas montañosas y de mayor riesgo de deslizamientos de tierra, entre ellas El Valle de Antón, La Pintada, El Copé, Cerro Marta y otros sectores del norte de Penonomé, en coordinación con las juntas locales de emergencia.

Respecto a las costas del Pacífico en Coclé, Sinaproc informó que el oleaje se mantiene dentro de parámetros normales, aunque persisten lluvias dispersas. No obstante, las autoridades hicieron un llamado a quienes visiten playas, especialmente en el corregimiento de Río Hato, a extremar las medidas de precaución y mantener una vigilancia permanente sobre los menores de edad.

Información de Nathali Reyes

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