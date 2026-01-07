Clima en Panamá: autoridades alertan por oleaje y fuertes vientos en el Caribe y sur de Azuero

Según el informe, en la vertiente del Caribe predominará un ambiente ligeramente ventoso, acompañado de cielos nublados y lluvias esporádicas a lo largo del día, condiciones que podrían extenderse hasta horas de la noche.

Ciudad de Panamá, Panamá/Condiciones de precaución por vientos y estado del mar podrían registrarse este martes 6 de enero en el Caribe panameño, el Golfo de Panamá y la península de Azuero, de acuerdo con el más reciente boletín del Instituto de Meteorología e Hidrología (Imhpa).

Según el informe, en la vertiente del Caribe predominará un ambiente ligeramente ventoso, acompañado de cielos nublados y lluvias esporádicas a lo largo del día, condiciones que podrían extenderse hasta horas de la noche.

En tanto, durante la mañana el Pacífico panameño presentará cielos entre poco nublados y despejados, con excepción de sectores como Darién, la comarca Emberá Wounaan, el Golfo de Panamá, Panamá Norte y Este, la Cordillera Central y las tierras altas de Chiriquí, donde se prevén nublados con lluvias ocasionales.

Para la tarde, el pronóstico indica aguaceros aislados y de corta duración en zonas como Panamá Oeste, Panamá Norte y Este, Darién, Golfo de Panamá, norte de Coclé, sur de Veraguas y el occidente de Chiriquí, mientras que en la Cordillera Central y tierras altas de Chiriquí persistirán lluvias intermitentes. El resto del Pacífico mantendrá cielo parcialmente nublado.

Durante la noche, los nublados con lluvias intermitentes continuarán en la Cordillera Central, Coclé Norte, Golfo de Panamá, Panamá Este, Darién y la comarca Emberá Wounaan, mientras que el resto del litoral Pacífico permanecerá con poca nubosidad.

En cuanto a las temperaturas, los valores máximos oscilarán entre los 29 °C y 33 °C en gran parte del país, mientras que en zonas montañosas y la Cordillera Central se registrarán temperaturas más frescas, entre los 12 °C y 24 °C.

Respecto a los vientos, en el Caribe se esperan corrientes del noroeste y nor-noreste, con velocidades de 15 a 35 km/h, por lo que se mantiene aviso de precaución. En el Pacífico occidental, durante la mañana predominarán vientos del noreste, que cambiarán al oeste y suroeste en horas de la tarde, con velocidades de 10 a 25 km/h. En el resto del Pacífico, los vientos del norte podrían alcanzar entre 30 y 40 km/h, con ráfagas superiores en algunos sectores, lo que refuerza el llamado a la precaución.

Condiciones marítimas

En el litoral Caribe se prevé oleaje entre 1.2 y 1.6 metros de altura, con períodos de 7 a 8 segundos, bajo condiciones de precaución. Mientras tanto, en el Pacífico se esperan olas de entre 0.7 y 1.4 metros, con períodos de 11 a 12 segundos.

Finalmente, el Imhpa advirtió que los índices de radiación ultravioleta se mantendrán entre niveles moderados y muy altos (5 a 10 UV-B), por lo que se recomienda evitar la exposición prolongada al sol, especialmente en horas del mediodía.

Las autoridades reiteraron el llamado a seguir las recomendaciones del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), en especial para quienes realicen actividades marítimas o al aire libre en las zonas bajo aviso.