Clima en Panamá: Calor intenso dominará gran parte del país; lluvias aisladas en zonas montañosas del Caribe

Panamá/El clima en Panamá estará marcado por altas temperaturas, condiciones mayormente secas en gran parte del territorio y lluvias ocasionales en zonas montañosas del Caribe durante la tarde.

De acuerdo con el pronóstico meteorológico del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá, la jornada comenzará con estabilidad atmosférica en ambas vertientes del país. Durante la mañana, el Caribe mantendrá cielos sin lluvias significativas, mientras que en el Pacífico se espera un panorama de cielo parcialmente nublado a despejado.

Las condiciones cambiarán gradualmente en horas de la tarde, cuando la humedad y la nubosidad favorecerán precipitaciones en sectores específicos del territorio.

Según el informe meteorológico “durante el transcurso de la mañana, en el Caribe no se esperan lluvias significativas y hacia la tarde se prevén nublados con lluvias ocasionales hacia la Cordillera, mientras el resto de la vertiente se mantendrá sin eventos lluviosos importantes”.

En la vertiente del Pacífico el escenario será distinto. La mayor parte del país continuará bajo condiciones secas y calurosas, aunque algunos sectores podrían registrar lluvias aisladas.

El reporte indica “durante la mañana se esperan condiciones estables con cielo parcialmente nublado a despejado, mientras que en horas de la tarde podrían presentarse aguaceros aislados hacia la provincia de Darién y la Comarca Emberá Wounaan, manteniéndose el resto del país con tiempo seco y caluroso”.

Altas temperaturas y radiación extrema

Las temperaturas también serán protagonistas durante la jornada. En la vertiente del Pacífico los termómetros alcanzarán máximas entre 31 y 35 grados Celsius, mientras que en el Caribe oscilarán entre 30 y 33 grados.

En las zonas montañosas de la Cordillera Central el ambiente será más fresco, con temperaturas entre 22 y 26 grados.

Las autoridades meteorológicas advierten además sobre niveles elevados de radiación solar en todo el país. El pronóstico señala “índices máximos de radiación UV-B muy altos a extremos en el país, entre 08 y 11 o más”, por lo que se recomienda tomar precauciones ante la exposición prolongada al sol.

Vientos moderados y precaución en el Caribe

En cuanto al viento, durante el día se esperan corrientes variables provenientes del noroeste y noreste en el Caribe con velocidades sostenidas entre 15 y 25 kilómetros por hora.

En el Pacífico los vientos serán variables del noreste y del este-sureste con velocidades similares.

Las condiciones marítimas también presentan diferencias entre ambas vertientes. En el Caribe se prevén olas entre 1.5 y 2.0 metros de altura con periodos de siete a nueve segundos, situación que amerita precaución para las actividades marítimas.

En el litoral Pacífico el mar estará más estable, con oleaje entre 0.6 y 1.0 metro y periodos entre ocho y trece segundos.