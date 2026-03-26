Clima en Panamá: Calor intenso y radiación UV en niveles extremos podrían registrarse sobre el país

De acuerdo con la entidad, durante la madrugada y primeras horas de la mañana se prevé cielo parcialmente nublado con lluvias aisladas en la provincia de Colón y el oriente de Guna Yala, así como algunos aguaceros en el sur de Darién.

Ciudad de Panamá, Panamá/El país registrará este jueves 26 de marzo una combinación de intervalos nublados, aguaceros aislados, altas temperaturas y elevados índices de radiación ultravioleta, según el pronóstico del Instituto de Meteorología e Hidrología (Imhpa).

De acuerdo con la entidad, durante la madrugada y primeras horas de la mañana se prevé cielo parcialmente nublado con lluvias aisladas en la provincia de Colón y el oriente de Guna Yala, así como algunos aguaceros en el sur de Darién. En el resto del territorio nacional predominarán condiciones de poca nubosidad.

Para la tarde y la noche, el pronóstico indica la posibilidad de aguaceros aislados con actividad eléctrica en el sur de Darién, además de lluvias dispersas en la vertiente del Caribe. También se esperan chubascos puntuales en Chiriquí, el sur de Veraguas, Panamá Oeste y sectores de Panamá Norte y Este, mientras que en otras regiones persistirá el cielo despejado o con escasa nubosidad.

En cuanto a las temperaturas, se estiman máximas entre 22 °C y 25 °C en áreas montañosas de la Cordillera Central, y entre 31 °C y 36 °C en el resto del país, lo que mantendrá un ambiente caluroso durante gran parte de la jornada.

Respecto al viento, predominarán corrientes del noroeste y norte, con excepción del Pacífico occidental, el sur de Veraguas y el sur de Darién, donde se registrarán incursiones del suroeste y sur durante la tarde. Las velocidades se mantendrán por debajo de los 30 km/h en tierra firme y alcanzarán hasta los 35 km/h en zonas marítimas.

En el Caribe, se esperan olas con alturas entre 0.61 y 1.60 metros y periodos de seis a ocho segundos. En el Pacífico, el oleaje oscilará entre 0.61 y 1.00 metros, con periodos de 10 a 15 segundos. El Imhpa advirtió, además, que los índices de radiación UV-B alcanzarán niveles entre 8 y 11+, considerados de muy altos a extremos, por lo que se recomienda a la población tomar precauciones ante la exposición prolongada al sol.