MLB Opening Day 2026 resultado| José "Chema" Caballero: el panameño abre la cuenta en blanqueada de Yankees sobre Gigantes

Los Phillies, con el panameño Edmundo Sosa, enfrentarán a los Rangers el sábado 28 de marzo a las 3:05 p.m. y lo podrás ver por TVMAX y TVN Pass.

Estados Unidos/El panameño José "Chema" Caballero formó parte de la explosión ofensiva de los Yankees de Nueva York que vencieron a los Gigantes de San Francisco, por 7 carreras a 0, en el partido que marcó la apertura de la temporada 2026 del béisbol de las Grandes Ligas.

Caballero remolcó la primera carrera de los Yankees en el juego mediante un imparable al jardín izquierdo, conectado en la parte alta del segundo episodio. Luego, él mismo anotó la tercera 'rayita' mediante un inatrapable de Ryan McMachon.

El oriundo de la provincia de Los Santos fue titular en el campo corto y terminó su faena a la ofensiva con un hit en cuatro turnos, una carrera anotada y una empujada.