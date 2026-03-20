MLB noticias: Luis Ortiz y Emmanuel Clase dominicanos suspendidos ¿qué ocurrió?

Los lanzadores diestros dominicanos ya habían sido suspendidos con sueldo y sin medidas disciplinarias por la MLB en julio pasado.

Nueva York, Estados Unidos/Los pitchers de los Guardianes de Cleveland, Luis Ortiz y Emmanuel Clase, acusados a nivel federal en Estados Unidos de manipular lanzamientos para favorecer a apostadores, fueron suspendidos este viernes sin goce de sueldo y sin medidas disciplinarias por la Major League Baseball (MLB).

Los lanzadores diestros dominicanos ya habían sido suspendidos con sueldo y sin medidas disciplinarias por la MLB en julio pasado, pero fueron acusados formalmente de conspiración a nivel federal en noviembre pasado en Nueva York.

Se declararon inocentes de haber ayudado a apostadores dominicanos a ganar apuestas basadas en los tipos y velocidades de ciertos lanzamientos.

Un acuerdo entre las Grandes Ligas y su asociación de jugadores significará que los Guardianes no tendrán que seguir pagando a Clase y Ortiz durante la temporada, que comienza la próxima semana.

"Este acuerdo no supone una admisión de ninguna irregularidad por parte de Clase u Ortiz. La MLB ha seguido de cerca el asunto desde que alertó a las autoridades federales al inicio de su investigación y no hará más comentarios hasta que esta haya concluido", advirtió la organización.