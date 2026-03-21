Clima en Panamá: Frente frío en el Caribe producirá lluvias y mar picado sobre el país este sábado

De acuerdo con la entidad, estas condiciones atmosféricas estarán modulando el clima sobre el istmo, generando inestabilidad, nubosidad y precipitaciones de variada intensidad.

Ciudad de Panamá, Panamá/Una serie de lluvias y aguaceros se prevé que se desarrollen este sábado 21 de marzo en distintos puntos del país, producto de la influencia indirecta de un sistema frontal frío que afecta las Antillas Mayores y el mar Caribe, así lo dio a conocer el Instituto de Meteorología e Hidrología (Imhpa).

De acuerdo con la entidad, estas condiciones atmosféricas estarán modulando el clima sobre el istmo, generando inestabilidad, nubosidad y precipitaciones de variada intensidad. En la vertiente del Caribe se espera un cielo mayormente nublado durante gran parte del día, acompañado de lluvias y aguaceros intermitentes en varias provincias y comarcas.

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Para la vertiente del Pacífico, el pronóstico indica que en horas de la mañana predominará un cielo entre parcialmente nublado y cubierto. No obstante, el desplazamiento de nubosidad desde el Caribe podría generar lluvias esporádicas en provincias como Panamá, Panamá Oeste, Coclé, Veraguas y Chiriquí.

En la tarde, se anticipan nuevos episodios de aguaceros en sectores de Veraguas, Chiriquí, Darién y la comarca Emberá, así como chaparrones aislados en Coclé, Panamá Oeste y Panamá. El Imhpa destacó que el país mantendrá un ambiente más fresco en comparación con días anteriores. Las temperaturas máximas oscilarán entre los 27°C y 31°C en gran parte del territorio, mientras que en la Cordillera Central se ubicarán entre 19°C y 26°C.

Las autoridades advirtieron sobre la presencia de condiciones ventosas, especialmente en la Cordillera Central y en zonas del Caribe panameño, así como en provincias como Veraguas, Los Santos, Herrera, Coclé, Panamá Oeste y Panamá. Se prevén vientos del norte, noreste y noroeste con velocidades entre 10 y 30 km/h, y ráfagas que podrían alcanzar entre 40 y 70 km/h, lo que aumenta el riesgo de caída de árboles y desprendimiento de objetos.

En el Caribe panameño se mantiene un aviso de advertencia debido a la agitación del mar, con olas entre 1.0 y 1.8 metros y periodos de 7 a 9 segundos. En el Pacífico, particularmente en el golfo de Panamá y la región de Azuero, se esperan ráfagas de viento de hasta 35 km/h, con oleaje entre 0.5 y 1.5 metros.

El informe también advierte sobre niveles de radiación ultravioleta entre moderados y extremos, con índices que podrían alcanzar valores de hasta 11. El tiempo estimado para la aparición de quemaduras en la piel varía entre 10 y 45 minutos, dependiendo de la exposición. Las autoridades recomiendan a la población tomar precauciones, mantenerse informada y seguir las indicaciones de los organismos de seguridad ante las condiciones climáticas previstas.