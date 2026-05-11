Clima en Panamá: lluvias del Pacífico oriental impactarán áreas costeras

De acuerdo con el informe, en gran parte de la vertiente del Pacífico prevalecerán condiciones de poca nubosidad y un ambiente relativamente estable durante las primeras horas del día.

Panamá/Las lluvias y tormentas continuarán registrándose durante la madrugada en sectores marítimos del Pacífico oriental, con desplazamiento hacia el Golfo de Panamá, el sur de la península de Azuero y áreas costeras de Panamá Metro, según el pronóstico meteorológico emitido para este lunes por el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Impha).

De acuerdo con el informe, en gran parte de la vertiente del Pacífico prevalecerán condiciones de poca nubosidad y un ambiente relativamente estable durante las primeras horas del día.

Sin embargo, el aumento del calentamiento superficial favorecerá en la tarde la formación de aguaceros y tormentas aisladas en regiones fronterizas con Costa Rica, el sur de Veraguas, Panamá Norte, Darién y sectores de la Comarca Emberá-Wounaan.

Mientras tanto, otras áreas del Pacífico mantendrán cielos parcialmente despejados y condiciones más secas. Para horas de la noche se espera una disminución gradual de la actividad atmosférica.

En la vertiente del Caribe predominará un ambiente parcialmente nublado y variable, especialmente en el occidente del país. Desde Guna Yala hasta el norte de Veraguas podrían presentarse lluvias de origen marítimo durante la mañana, con incursión hacia zonas costeras.

Durante la tarde aumentará la probabilidad de aguaceros aislados en Colón y el norte de Veraguas, mientras que hacia la noche las condiciones tenderán a estabilizarse nuevamente.

El reporte también indica que las temperaturas mínimas oscilarán entre 13 °C y 18 °C en áreas montañosas, mientras que en el resto del territorio nacional se ubicarán entre 19 °C y 21 °C.

Para el día se prevén temperaturas máximas entre 26 °C y 34 °C, con valores ligeramente superiores en zonas de menor altitud.

En cuanto al viento, se mantendrá un patrón variable a nivel nacional, con velocidades entre 0 y 20 kilómetros por hora, aunque podrían registrarse ráfagas durante los episodios de lluvia.

Las condiciones marítimas en el Pacífico se mantendrán favorables, con olas cercanas a 1.20 metros. En el Caribe, en cambio, las olas podrían alcanzar hasta 1.60 metros, por lo que las autoridades recomiendan mantener precaución.

Además, se prevé una alta intensidad de radiación ultravioleta en todo el país, con índices entre 10 y 12, ubicados en las categorías de alto y muy alto.

“Seguir las recomendaciones y normas del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc)”, reiteró el aviso meteorológico.