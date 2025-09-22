Seis viviendas afectadas en David por desbordamiento de ríos tras fuertes lluvias

Sinaproc aseguró que las lluvias son propias de la temporada y que se están coordinando esfuerzos con los ministerios pertinentes para ejecutar los trabajos de mitigación necesarios.

David, Chiriquí/Las fuertes lluvias registradas en la provincia de Chiriquí han provocado el desbordamiento de ríos y el colapso de alcantarillas, dejando a decenas de familias afectadas en el distrito de David. Según el reporte del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), al menos seis viviendas sufrieron serios daños en el sector de Aguacatal.

Un residente del área, informó que las inundaciones son una consecuencia directa de la falta de un sistema de desagüe adecuado y del mal estado del alcantarillado.

"Hemos pedido ayuda, pero no nos dicen nada", expresó un residente del lugar. Los vecinos de Aguacatal aseguran que llevan meses solicitando a las autoridades la construcción de un puente de cajón sobre la vía para evitar que las alcantarillas se obstruyan y las aguas afecten sus hogares.

Sinaproc aseguró que las lluvias son propias de la temporada y que se están coordinando esfuerzos con los ministerios pertinentes para ejecutar los trabajos de mitigación necesarios.

“En el área de Aguacatal, La Arboleda y San Pablo, pues ambas fueron afluentes que se desbordaron ocasionando el desbordamiento de las mismas, por tal razón pues se coordina con los ministerios que son pertinentes para estas áreas y poder realizar lo que son los trabajos de mitigación”, señaló Mónica Acosta directora regional del Sinaproc.

La entidad mantiene un aviso de mal tiempo vigente y ha solicitado a las poblaciones en zonas vulnerables extremar las medidas de prevención ante la continuidad de la estación lluviosa.