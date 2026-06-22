Clima en Panamá: pronostican aguaceros fuertes en el Pacífico Central y Occidental durante la tarde

De acuerdo con el informe meteorológico, en la vertiente del Caribe "durante la madrugada se mantendrán algunos aguaceros aislados de variada intensidad en sectores desde Colón hasta Bocas del Toro".

Panamá/Las lluvias continuarán este lunes en gran parte del país, con pronósticos de aguaceros de moderados a fuertes en varias provincias y episodios muy intensos durante la tarde en sectores del Pacífico Central y Occidental, según el pronóstico del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa).

De acuerdo con el informe meteorológico, en la vertiente del Caribe "durante la madrugada se mantendrán algunos aguaceros aislados de variada intensidad en sectores desde Colón hasta Bocas del Toro", mientras que en horas de la mañana las precipitaciones "pueden llegar a ser fuertes y de mayor cobertura sobre Bocas del Toro".

Para la tarde, se prevén aguaceros de moderados a fuertes en Colón y Bocas del Toro, mientras que en el resto de la vertiente caribeña se esperan nublados con lluvias ligeras dispersas y chubascos ocasionales. En la noche, el pronóstico indica cielo parcial nublado a nublado con lluvias ocasionales en Veraguas Norte, Colón y Guna Yala.

En el Pacífico, durante la madrugada se esperan aguaceros sobre Darién, en la frontera con Colombia, y en sectores marino-costeros de la península de Azuero y Chiriquí, condiciones que podrían extenderse hasta las primeras horas de la mañana.

Sin embargo, será durante la tarde cuando se registren las condiciones más inestables. El informe señala que se esperan "aguaceros sectorizados de moderados a fuertes con potencial de ráfagas de viento en Darién, Panamá y Panamá Oeste", mientras que existe probabilidad de precipitaciones dispersas con episodios "muy fuertes en Coclé, Herrera, Veraguas, Ngäbe Buglé (sur) y principalmente en Chiriquí".

Para la noche se pronostican aguaceros de moderados a fuertes en sectores de Darién y la comarca Emberá, además de lluvias aisladas en Panamá Este, el Golfo de Panamá y las costas del sur de Veraguas.

En cuanto a las temperaturas, las mínimas oscilarán entre 22 °C y 25.5 °C, aunque en las áreas montañosas y la Cordillera Central descenderán hasta entre 13 °C y 19 °C. Las máximas se ubicarán entre 29 °C y 33 °C, mientras que en la Cordillera Central podrían alcanzar los 25 °C.

Respecto a las condiciones marítimas, en el litoral Caribe se esperan oleajes entre 1.5 y 2 metros de altura y periodos de ocho a diez segundos, por lo que las autoridades recomiendan mantener precaución. En el Pacífico, las olas se mantendrán entre 0.5 y 1.5 metros, con periodos de 15 a 19 segundos.

Además, se prevén índices máximos de radiación ultravioleta de moderados a altos en el centro y occidente del país, mientras que en el oriente se esperan niveles muy altos.