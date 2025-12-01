Clima en Panamá: ¡Prepare su paraguas! lluvias intermitentes y tormentas aisladas podrían registrarse este lunes

Para la vertiente del Pacífico, el pronóstico indica nublados y lluvias aisladas con actividad eléctrica en el Golfo de Chiriquí, Chiriquí, sur de Veraguas, Golfo de Panamá y Darién durante la madrugada. El resto de las regiones permanecerán nubladas.

Ciudad de Panamá, Panamá/Lluvias intermitentes y tormentas aisladas podrían registrarse desde la madrugada de este lunes 1 de diciembre, según el boletín emitido por el Instituto de Meteorología e Hidrología (Imhpa). Las condiciones se mantendrían a lo largo del día en ambas vertientes del país.

En la vertiente del Caribe, durante la madrugada y la mañana se anticipan cielos nublados con lluvias constantes, sin descartar tormentas ocasionales, especialmente en la comarca Guna Yala. En horas de la tarde, las precipitaciones y tormentas aisladas continuarían, con mayor intensidad en áreas montañosas y de serranía. Para la noche, se espera la persistencia de lluvias ligeras e intermitentes.

Para la vertiente del Pacífico, el pronóstico indica nublados y lluvias aisladas con actividad eléctrica en el Golfo de Chiriquí, Chiriquí, sur de Veraguas, Golfo de Panamá y Darién durante la madrugada. El resto de las regiones permanecerán nubladas. En la mañana, las lluvias se concentrarán en el Golfo y Bahía de Panamá, sur de Veraguas, sur de Azuero, Panamá Este y costas de Darién, mientras que otras zonas tendrán cielo parcialmente nublado.

De acuerdo con la entidad, hacia la tarde, se prevén aguaceros con tormentas de moderadas a fuertes en toda la vertiente. En la noche, se mantendrán los nublados y las lluvias intermitentes.

Con respecto a las temperaturas, el Imhpa indicó que las mínimas para ambas vertientes oscilarán entre 20 °C y 24 °C, mientras que en zonas montañosas y en la Cordillera Central podrían descender entre 10 °C y 22 °C. Las máximas se ubicarán entre 27 °C y 31 °C tanto en el Caribe como en el Pacífico.

En cuanto al viento, en el Caribe se esperan corrientes del noreste y noroeste con velocidades entre 10 y 30 km/h. En el Pacífico, los vientos provendrán del noroeste, oeste y suroeste, con velocidades entre 15 y 30 km/h.

Las condiciones marítimas indican olas de entre 1.0 y 1.5 metros en el litoral Caribe y de 0.5 a 1.2 metros en el litoral Pacífico. Los índices de radiación UV-B se mantendrán entre niveles moderados y muy altos, con valores entre 4 y 8.