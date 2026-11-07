Clima en Panamá: Imhpa prevé fuertes lluvias con actividad eléctrica en varias regiones del país este sábado

La influencia de una vaguada monzónica y varios sistemas de bajas presiones favorecerá condiciones propias de la temporada lluviosa, con aguaceros aislados, actividad eléctrica y posibles ráfagas de viento en distintos puntos del país.

Ciudad de panamá, Panamá/El Instituto de Meteorología e Hidrología (Imhpa) pronosticó lluvias y aguaceros aislados en distintas regiones del país para este sábado 7 de noviembre, debido a condiciones atmosféricas asociadas a una vaguada monzónica y varios sistemas de bajas presiones sobre el Pacífico y el Caribe.

De acuerdo con el boletín meteorológico, estos sistemas favorecerán condiciones propias de la temporada lluviosa, con episodios nubosos, actividad eléctrica y posibles ráfagas de viento durante el día. Durante la madrugada y la mañana se esperan intervalos parcialmente nublados y lluvias aisladas en las comarcas Guna Yala y Ngäbe-Buglé, así como en Bocas del Toro.

Para la tarde y noche se prevén episodios nubosos, lluvias y aguaceros aislados, acompañados de actividad eléctrica y posibles ráfagas de viento en sectores de las comarcas Guna Yala y Ngäbe-Buglé, Colón, el norte de Veraguas y Bocas del Toro. En esta vertiente, durante la madrugada y la mañana podrían registrarse aguaceros aislados en el sur de Veraguas y Azuero, además de sectores costeros y de cordillera de Panamá Este y Darién, así como en el golfo de Panamá.

Para la tarde y noche se esperan episodios nubosos con aguaceros aislados, actividad eléctrica y posibles ráfagas de viento en Panamá Norte, Centro, Oeste y Este, el golfo de Panamá y Darién. También se prevén estas condiciones en el sur de Azuero y Veraguas, y en Chiriquí. El Imhpa indicó que las temperaturas mínimas oscilarán entre los 12 °C y 26 °C, mientras que las máximas estarán entre los 29 °C y 34 °C.

En la vertiente del Caribe se esperan vientos del sur durante la mañana, con velocidades de 7 kilómetros por hora (km/h), que cambiarán a dirección oeste en la tarde y noche, con velocidades de entre 2 y 3 km/h. En el Pacífico, los vientos serán del oeste durante la mañana, con velocidades de 7 km/h, y cambiarán a dirección sur en la tarde y noche, con velocidades de 18 km/h.

Según el pronóstico, las condiciones marítimas serán favorables para las actividades en ambas vertientes. En el Caribe se esperan olas de aproximadamente 0.30 metros, con periodos de entre 5 y 7 segundos, mientras que en el Pacífico alcanzarán los 0.91 metros, con periodos de 13 segundos. En cuanto a los índices de radiación ultravioleta UV-B, se prevén niveles de moderados a muy altos en ambas vertientes durante la tarde.