Clima en Panamá: Lluvias y tormentas eléctricas marcarán este domingo en gran parte de Panamá

El Imhpa también prevé índices de radiación UV-B entre moderados y muy altos durante la mañana y la tarde, por lo que recomienda tomar medidas de protección frente a la exposición al sol, incluso en periodos con nubosidad.

Panamá/La influencia de la vaguada monzónica, sistemas de baja presión, mantendrá este domingo una atmósfera inestable sobre Panamá, favoreciendo aguaceros con actividad eléctrica en distintos puntos del país, mientras que el Caribe continúa bajo advertencia por condiciones adversas en el mar.

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa) informó que durante la mañana se prevén lluvias aisladas sobre las comarcas Guna Yala y Ngäbe Buglé, Bocas del Toro, el norte de Veraguas y Colón, mientras que en el Pacífico podrían registrarse precipitaciones con actividad eléctrica en Panamá Oeste, el golfo de Panamá, el sur de Veraguas y el sector suroriental de la península de Azuero.

Para la tarde y la noche, las lluvias se intensificarán con aguaceros aislados y tormentas eléctricas en Panamá Centro, Norte, Oeste y Este, el golfo de Panamá, Darién, el sur de Veraguas, Azuero y la provincia de Chiriquí. En la vertiente del Caribe también se esperan episodios lluviosos en Guna Yala, Ngäbe Buglé, Colón, Bocas del Toro y el norte de Veraguas.

Las temperaturas mínimas oscilarán entre los 12 °C y 25 °C, mientras que las máximas alcanzarán entre 28 °C y 33 °C.

En cuanto a las condiciones marítimas, el Caribe permanece bajo advertencia para las actividades marítimas, debido a oleajes de hasta 2.12 metros con periodos de hasta 10 segundos. En contraste, el Pacífico mantendrá condiciones favorables para la navegación, con olas cercanas a 0.91 metros.

El Imhpa también prevé índices de radiación UV-B entre moderados y muy altos durante la mañana y la tarde, por lo que recomienda tomar medidas de protección frente a la exposición al sol, incluso en periodos con nubosidad.