Clima en Panamá: ¡Tome nota! Pronostican aguaceros y tormentas para este martes en gran parte del país

De acuerdo con el boletín meteorológico, las precipitaciones afectarán tanto la vertiente del Caribe como la del Pacífico, aunque con mayor intensidad en algunas provincias y zonas costeras.

Ciudad de Panamá, Panamá/El Instituto de Meteorología e Hidrología (Imhpa) pronosticó para este martes una jornada marcada por aguaceros y tormentas eléctricas en distintos puntos del país, especialmente durante la tarde, como consecuencia de las condiciones atmosféricas propias de la temporada lluviosa.

De acuerdo con el boletín meteorológico, las precipitaciones afectarán tanto la vertiente del Caribe como la del Pacífico, aunque con mayor intensidad en algunas provincias y zonas costeras.

En la vertiente del Caribe, durante la madrugada predominará un cielo nublado con lluvias intermitentes a lo largo de toda la región, sin descartar actividad eléctrica en las áreas marítimas. Hacia el final de la madrugada y las primeras horas de la mañana, las precipitaciones podrían intensificarse en la provincia de Colón y en la comarca Guna Yala.

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Durante la mañana persistirán los nublados y las lluvias intermitentes. Para la tarde, el Imhpa prevé aguaceros en Colón y en las serranías de Guna Yala, mientras que desde Bocas del Toro hasta el norte de Veraguas se esperan lluvias más intensas acompañadas de tormentas eléctricas, condiciones que podrían extenderse hasta horas de la noche.

En el resto de la vertiente continuará predominando un cielo mayormente nublado. En la vertiente del Pacífico, la madrugada iniciará con cielos nublados y lluvias de variada intensidad, siendo más frecuentes sobre las zonas marino-costeras.

Durante las primeras horas de la mañana se mantendrán las lluvias en el este de la región metropolitana, las costas de Panamá Oeste, la bahía y el golfo de Panamá, así como en la costa sur de Azuero y el golfo de Chiriquí. En el resto de la vertiente se espera un cielo entre parcialmente nublado y nublado. Sin embargo, será durante la tarde cuando las condiciones se tornen más inestables, con aguaceros y tormentas de intensidad variable a lo largo de toda la vertiente del Pacífico.

Las lluvias continuarán durante la noche, con mayor intensidad sobre las áreas marítimas y las costas de la región occidental del país. Las temperaturas mínimas oscilarán entre los 23 °C y 26 °C en la mayor parte del territorio nacional, mientras que en las zonas montañosas y la Cordillera Central se ubicarán entre los 18 °C y 24 °C. Las máximas alcanzarán entre 27 °C y 30 °C en la vertiente del Caribe y entre 29 °C y 32 °C en el Pacífico.

Vientos y condiciones marítimas

En la vertiente del Caribe se prevén vientos variables durante la mañana, provenientes del noroeste y suroeste, con velocidades inferiores a los 20 km/h. En la tarde predominarán vientos del norte, con velocidades de entre 15 y 30 km/h.

En el Pacífico, los vientos serán variables, procedentes del noroeste, oeste y sur, con velocidades inferiores a los 25 km/h. En cuanto a las condiciones marítimas, el litoral Caribe registrará olas de entre 1.2 y 1.6 metros de altura, con periodos de entre 8 y 9 segundos. Por su parte, en el litoral Pacífico se esperan olas de entre 0.5 y 1.2 metros, con periodos de entre 13 y 15 segundos.

El Imhpa también informó que los índices de radiación ultravioleta (UV-B) se mantendrán entre moderados y muy altos, con valores estimados entre 5 y 10, por lo que recomendó tomar las medidas de protección necesarias durante las horas de mayor exposición al sol.