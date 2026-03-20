Clima en Panamá: Pronostican lluvias y tormentas eléctricas para este viernes en varias regiones del país

En la vertiente del Caribe, el pronóstico indica cielos con intervalos nublados y lluvias ocasionales desde la madrugada y durante la mañana, principalmente desde Bocas del Toro hasta el norte de Veraguas.

Ciudad de Panamá, Panamá/El Instituto de Meteorología e Hidrología informó que para este viernes 20 de marzo se prevén condiciones atmosféricas inestables, con intervalos nublados y aguaceros de variada intensidad acompañados de actividad eléctrica, especialmente en sectores de la región central y occidental del país.

En la vertiente del Caribe, el pronóstico indica cielos con intervalos nublados y lluvias ocasionales desde la madrugada y durante la mañana, principalmente desde Bocas del Toro hasta el norte de Veraguas. Para la tarde y la noche, se esperan condiciones más inestables, con cielos nublados y lluvias intermitentes de variada intensidad desde Bocas del Toro hasta Colón, además de aguaceros aislados con actividad eléctrica en la comarca Guna Yala.

En la vertiente del Pacífico, las condiciones iniciarán con cielos parcialmente nublados durante la madrugada y la mañana. Sin embargo, en horas de la tarde se prevén aguaceros de variada intensidad con probabilidad de tormentas eléctricas desde Chiriquí hasta Coclé, así como en Panamá Este y Darién.

También se esperan lluvias aisladas con actividad eléctrica en sectores de Panamá Oeste y Panamá Norte. Durante la noche, persistirán los episodios de aguaceros con tormentas desde Chiriquí hasta la península de Azuero. En cuanto a las temperaturas, se estiman máximas entre 18°C y 24°C en áreas montañosas de la Cordillera Central, mientras que en el resto del país oscilarán entre 30°C y 35°C.

Los vientos predominarán del noroeste y norte en la vertiente del Caribe, la región metropolitana y el Pacífico oriental, mientras que en otras zonas se esperan incursiones desde el suroeste y sur, con velocidades menores a 25 km/h en tierra firme. En áreas marítimas, las ráfagas podrían alcanzar hasta 35 km/h, especialmente en el Caribe y el Pacífico Central.

En el Caribe se prevén olas entre 0.61 y 1.80 metros, con periodos de 6 a 8 segundos, mientras que en el Pacífico se esperan alturas entre 0.61 y 1.10 metros, con periodos de 10 a 14 segundos. Los índices de radiación ultravioleta (UV-B) oscilarán entre niveles moderados y extremos, con valores máximos entre 5 y 11, por lo que se recomienda precaución durante las horas de mayor exposición solar.