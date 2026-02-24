Clima en Panamá: ¡Aliste su paraguas! Sistema frontal frío generará aguaceros y ráfagas de viento en el país

De acuerdo con la entidad, los efectos indirectos del paso de un fuerte sistema frontal frío sobre el mar Caribe y el océano Atlántico estarán modulando el estado del tiempo en el istmo panameño y en el resto de Centroamérica.

Ciudad de Panamá, Panamá/Condiciones de lluvias dispersas en la vertiente del Caribe y aguaceros aislados en sectores del Pacífico podrían registrarse este martes 24 de febrero, según informó el Instituto de Meteorología e Hidrología (Imhpa).

De acuerdo con la entidad, los efectos indirectos del paso de un fuerte sistema frontal frío sobre el mar Caribe y el océano Atlántico estarán modulando el estado del tiempo en el istmo panameño y en el resto de Centroamérica. Este fenómeno favorecerá eventos lluviosos significativos y vientos sostenidos con ráfagas.

Para la vertiente del Caribe, durante el día se prevén lluvias dispersas e intermitentes de variada intensidad a lo largo de esta región. En cambio, para la vertiente del Pacífico se prevén en la mañana lluvias en Darién, Panamá Este y Panamá Oeste; el resto de la vertiente se mantendrá parcialmente nublado. Por la tarde, se esperan aguaceros aislados en la región Oriental, Panamá Este, Panamá Oeste y el norte de Coclé.

Por último, en la noche se pronostica un cielo parcialmente nublado a despejado. Las autoridades mantienen avisos de vigilancia por lluvias y tormentas significativas. En cuanto a las temperaturas, se estima que en el Caribe oscilarán entre 26 °C y 28 °C, mientras que en el Pacífico se ubicarán entre 29 °C y 33 °C.

El informe también prevé condiciones ventosas: en el Caribe Central y Oriental predominarán vientos del nor-noroeste con velocidades de 30 a 40 km/h, y en el Caribe Occidental se esperan vientos del norte entre 25 y 30 km/h.

Para el Pacífico Oriental y Central se pronostican vientos del nor-noroeste de 30 a 45 km/h, en tanto que en el Pacífico Occidental soplarán del noreste entre 20 y 25 km/h.

Respecto al estado del mar, en el Caribe se anticipan olas entre 1.6 y 2.0 metros con periodos de 7 a 8 segundos, mientras que en el Pacífico se prevén alturas entre 0.6 y 1.5 metros con periodos de 12 a 16 segundos.

Finalmente, los índices máximos de radiación UV-B podrían variar entre 2 y 12, con niveles de riesgo que van de bajo a extremo en el país, por lo que las autoridades recomiendan tomar precauciones.