Clima en Panamá: ¡Utilice bloqueador solar! Índices UV podrían alcanzar niveles hasta extremos en varias zonas del país

Ciudad de Panamá, Panamá/El Instituto de Meteorología e Hidrología (Imhpa) informó que para las próximas horas se prevén lluvias dispersas en la vertiente del Caribe y probabilidad de precipitaciones aisladas en sectores del Pacífico, así como condiciones marítimas de advertencia en el litoral caribeño.

En su boletín meteorológico, la entidad indicó que en la vertiente del Caribe, durante la madrugada y la mañana, se esperan lluvias dispersas entre moderadas y fuertes. Para la tarde y noche, se mantendrán las precipitaciones con intervalos moderados en la comarca Guna Yala y Colón, mientras que en el resto del litoral caribeño se registrarán lluvias aisladas.

En la vertiente del Pacífico, se prevén nublados ocasionales en horas de la mañana, con probabilidad de lluvias aisladas en Darién, Norte de Panamá, Panamá Oeste y Norte de Coclé.

Durante la tarde podrían presentarse aguaceros aislados con actividad eléctrica en Darién, así como chubascos puntualmente fuertes en Panamá, Panamá Oeste, Coclé y el occidente de Chiriquí. En el resto del Pacífico predominará cielo despejado a parcialmente nublado.

Temperaturas y viento

Las temperaturas mínimas oscilarán entre 11°C y 16°C en la Cordillera Central y entre 20°C y 25°C en el resto del país. Las máximas estarán entre 19°C y 23°C en la Cordillera Central, entre 26°C y 28°C en el Caribe, y entre 29°C y 34°C en el Pacífico.

En cuanto al viento, se esperan corrientes del Noroeste al Noreste con velocidades de hasta 35 km/h en zonas marítimas del Caribe y Pacífico, mientras que en provincias centrales y Coclé podrían alcanzar los 30 km/h.

Además, se prevén ráfagas de hasta 55 km/h en la Cordillera Central, Panamá Oeste, Coclé y provincias centrales.

Condiciones marítimas

Caribe: oleaje entre 1.1 y 2.3 metros , con periodos de 6 a 9 segundos. Se mantiene condición de advertencia por oleaje .

oleaje entre , con periodos de 6 a 9 segundos. Se mantiene . Pacífico: olas entre 0.3 y 1.3 metros, con periodos de 8 a 12 segundos, bajo condición de precaución por posible mar picado.

Radiación UV y advertencias adicionales

Se prevén índices máximos de radiación UV-B entre 4 y 7 (riesgo moderado a alto) en sectores del Caribe y regiones Oriental y Metropolitana del Pacífico. En el resto del país, los índices podrían alcanzar niveles entre 8 y 11, considerados muy altos a extremos.

El informe también advierte:

Mayor probabilidad de incremento en el nivel de los ríos en sectores de la vertiente del Caribe.

Condiciones marítimas de advertencia en el Caribe.

Precaución en el Pacífico por posible mar picado.

Riesgo elevado por radiación ultravioleta en el occidente y centro de la vertiente del Pacífico.

Las autoridades recomiendan a la población mantenerse informada a través de los avisos oficiales y adoptar medidas de prevención ante lluvias, oleaje y exposición prolongada al sol.