Clima en Panamá: Se prevén aguaceros y tormentas eléctricas en el occidente y centro del país

Las temperaturas máximas oscilarán entre 21°C y 25°C en la Cordillera Central y entre 28°C y 31°C en el resto del país.

Panamá/El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Impha) advirtió que durante este jueves se esperan aguaceros de moderados a muy fuertes con actividad eléctrica en las regiones Occidental y Central del país, así como en las zonas montañosas, donde el suelo ya presenta alto nivel de saturación.

En horas de la mañana, se prevén nublados ocasionales y chubascos aislados en sectores del Caribe, Panamá, Panamá Oeste, Los Santos, el sur de Veraguas y la Cordillera Central.

Durante la tarde, las lluvias se intensificarán con tormentas eléctricas en el Occidente y Centro del país, mientras que en otras zonas se registrarán aguaceros aislados pero fuertes. En la noche, las lluvias dispersas se mantendrán principalmente en el occidente, con precipitaciones aisladas en el resto del territorio.

En cuanto al viento, se prevé predominio de flujos del Sureste a Oeste con velocidades de hasta 35 km/h en la zona marítima del Pacífico y hasta 20 km/h en el resto del país. En el Caribe Occidental, se esperan ráfagas más suaves de hasta 15 km/h.

Las condiciones marítimas en el Caribe serán favorables, con olas de 0.3 a 0.5 metros, mientras que en el Pacífico se esperan olas de hasta 1.7 metros, por lo que se recomienda precaución a bañistas y embarcaciones menores.

El Impha también informó que los índices de radiación ultravioleta (UV-B) estarán entre niveles moderados y muy altos (5 a 8), por lo que recomienda evitar la exposición prolongada al sol en horas del mediodía.

Las autoridades reiteraron el llamado a la precaución ante posibles crecidas de ríos, deslizamientos y ráfagas de viento durante las tormentas eléctricas, especialmente en el Occidente y Centro del país.