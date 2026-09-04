Clima en Panamá: aguaceros con actividad eléctrica y ráfagas de viento se esperan este viernes

Durante la madrugada y la mañana se esperan cielos nublados con lluvias aisladas en sectores de la comarca Ngäbe-Buglé, Costa Abajo de Colón, el norte de Veraguas y Bocas del Toro.

Panamá/La influencia de la vaguada monzónica y de sistemas de baja presión favorecerá este viernes condiciones propias de la temporada lluviosa en Panamá, con aguaceros aislados, actividad eléctrica y posibles ráfagas de viento en sectores de ambas vertientes, según reporte del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa).

La atmósfera se mantendrá condicionalmente inestable debido a la vaguada monzónica (baja presión donde convergen vientos cargados de humedad) ubicada sobre el Pacífico, que cruza Costa Rica, bordea las costas del Caribe panameño y se extiende hacia el norte del Caribe colombiano.

Pronóstico para el Caribe

Durante la madrugada y la mañana se esperan cielos nublados con lluvias aisladas en sectores de la comarca Ngäbe-Buglé, Costa Abajo de Colón, el norte de Veraguas y Bocas del Toro.

Para la tarde y la noche se pronostican episodios nubosos con lluvias intermitentes y algunos aguaceros aislados acompañados de actividad eléctrica y posibles ráfagas de viento en Guna Yala, la comarca Ngäbe-Buglé, Colón, el norte de Veraguas y Bocas del Toro.

Pronóstico para el Pacífico

Durante la madrugada y la mañana podrían registrarse aguaceros aislados en Panamá Este, las costas y cordilleras de Darién, el sur de Azuero y Veraguas, así como en el golfo y las costas de Chiriquí.

En horas de la tarde y la noche se esperan episodios nubosos con aguaceros aislados, actividad eléctrica y posibles ráfagas de viento en Panamá Norte, Centro, Oeste y Este, además del golfo de Panamá y Darién.

Estas condiciones también podrían extenderse hacia el sur de Azuero y Veraguas, así como a la provincia de Chiriquí.

Temperaturas y vientos

Las temperaturas mínimas oscilarán entre 15 °C y 25 °C, mientras que las máximas estarán entre 29 °C y 32 °C.

En la vertiente del Caribe predominarán durante la mañana los vientos del oeste-noroeste, con velocidades de entre 5 y 7 kilómetros por hora. En la tarde y la noche cambiarán al noroeste y alcanzarán entre 7 y 13 kilómetros por hora.

Para el Pacífico se esperan vientos del oeste-noroeste de aproximadamente 3 kilómetros por hora durante la mañana. En la tarde y la noche cambiarán al sur, con velocidades de entre 3 y 5 kilómetros por hora.

Condiciones marítimas y radiación ultravioleta

En el Caribe se mantendrán condiciones marítimas favorables, con olas de aproximadamente 1.21 metros y periodos de hasta ocho segundos.

En el Pacífico también se esperan condiciones favorables, con olas de aproximadamente 0.91 metros y periodos de 19 segundos.

Los índices de radiación ultravioleta estarán entre las categorías de muy altos y extremos en ambas vertientes durante las horas de la tarde.