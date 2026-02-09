Clima en Panamá: Aguaceros aislados en el Caribe y vientos para este lunes

Ciudad de Panamá, Panamá/El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Impha) emitió el pronóstico del tiempo para este lunes 9 de febrero, por lo que se esperan lluvias y aguaceros aislados en el Caribe y condiciones un tanto ventosas.

El tiempo

En el Caribe, durante el transcurso de la mañana, lluvias ocasionales hacia la provincia de Colón y el Oriente de Guna Yala. Durante la tarde, se prevén lluvias ocasionales hacia el Occidente, provincia de Colón y Oriente de Guna Yala. Durante la noche, se prevén lluvias con posibles tormentas hacia la provincia de Bocas del Toro hasta el norte de Veraguas; el resto de la vertiente, sin eventos lluviosos significativos.

En el Pacífico, durante el transcurso de la mañana, condiciones estables, cielo parcialmente nublado a despejado. Durante la tarde y el resto del día, se prevén aguaceros ocasionales hacia la provincia de Darién, comarcas Emberá Wounaan, Panamá, Panamá Oeste y Coclé; el resto del país, condiciones un tanto ventosas, sin eventos lluviosos significativos. Durante la noche, es probable que haya nublados con lluvias hacia Tierras Altas de Chiriquí.

Temperaturas

Las temperaturas máximas oscilarán de 30°C a 35°C en el Pacífico, del Caribe de 28°C a 30°C y de la Cordillera Central de 22ºC a 25ºC.

Viento

Durante el transcurso del día, vientos variables de componente: Norte, noroeste y noreste en el Caribe con velocidades sostenidas de 25 a 35 km/h. Pacífico, vientos variables del Norte y Noreste con velocidades sostenidas de 20 a 35 km/h; posibles ráfagas de vientos hasta de 55 km/h en la Cordillera Central y zonas marítimas.

Condiciones marítimas

En el litoral del Caribe: olas de 1.4 a 1.8 metros de altura con periodos de 07 a 08 segundos.

En litoral del Pacífico: olas de 0.6 a 1.0 metro de altura con periodos de 08 a 12 segundos.

Índices de radiación UV-B

Índices máximos moderados a extremos en el país (05 a 11+).

