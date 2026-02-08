Arranca la temporada de tortugas marinas 2026 en San San Pond Sak, Bocas del Toro

Panamá/El Parque Nacional Humedal San San Pond Sak dio inicio oficial a la temporada de Tortugas Marinas 2026, en un acto realizado en la playa de San San, en el marco del Día Mundial de los Humedales. El lanzamiento marca el arranque de un nuevo ciclo de conservación que busca no solo proteger, sino superar los logros alcanzados en años anteriores.

El parque, ubicado en Bocas de Toro es un sitio Ramsar de importancia internacional, fundamental para la anidación de tortugas marinas, especialmente la tortuga baula, y para la conservación de manglares y humedales costeros.

Las actividades de esta temporada se desarrollarán en coordinación con la Organización de Base Comunitaria, aliada estratégica desde hace más de dos décadas del Ministerio de Ambiente. Durante el evento, la organización comunitaria, con 25 años de trayectoria, presentó los resultados acumulados de su trabajo en la protección de las tortugas marinas.

Al lanzamiento asistieron alrededor de 50 participantes, en representación de más de 10 actores clave que convergen en esta área protegida, reflejando el esfuerzo conjunto entre comunidades, autoridades ambientales y organizaciones aliadas para la conservación de estas especies en peligro de extinción.

Las labores de protección se realizan de forma coordinada entre la OBC y los guardaparques del área, quienes ejecutan tareas de observación durante el anidamiento de tortugas baula, patrullajes terrestres y acuáticos, actividades de docencia en comunidades y organizaciones no gubernamentales, así como espacios en emisoras locales para concientizar a la población bocatoreña sobre la importancia de no consumir carne ni huevos de tortugas marinas.

Los resultados respaldan el impacto de este trabajo sostenido. El año 2025 se consolidó como una de las mejores temporadas, con la liberación de 14,347 neonatos de tortugas marinas, logro atribuido al fortalecimiento del equipo con nuevos guardaparques. De forma acumulada, en 19 años de conservación se han liberado al mar aproximadamente 112 mil neonatos de tortuga baula, una cifra que refleja el alcance del esfuerzo comunitario y técnico en la zona.

De cara a la temporada 2026, los objetivos son claros: superar la meta alcanzada en 2025 y avanzar en estudios científicos que permitan comprender los comportamientos fisiológicos de las tortugas, con el fin de reducir la mortandad de la tortuga baula en el parque.

En ese contexto, Jossio Guillén, jefe del Parque Nacional Humedal San San Pond Sak, explicó que las especies que requieren mayor protección en esta área son la tortuga baula, la tortuga carey y la tortuga verde o blanca, todas en peligro de extinción y fundamentales para el equilibrio de los océanos. Estas tres especies anidan en las cuatro playas del parque: Soropta, San San, Playa 44 y Sixaola, lo que convierte a esta área protegida en un punto crítico para su reproducción y supervivencia.