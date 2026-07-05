Clima en Panamá: se prevé un domingo con aguaceros aislados y actividad eléctrica en varias pronvincias

Las temperaturas mínimas oscilarán entre 13 °C y 18 °C en la Cordillera Central, y entre 21 °C y 26 °C en el resto del país.

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) prevé para este domingo aguaceros aislados en la región oriental del país y en el golfo de Panamá, con condiciones variables en ambas vertientes a lo largo del día.

Vertiente del Caribe: En la mañana, los aguaceros aislados se extenderán desde la comarca Guna Yala hasta la región central de Colón. Para la tarde, se pronostican aguaceros aislados en Bocas del Toro y sectores de Costa Arriba y Centro de Colón, con probabilidad de lluvias aisladas en Costa Abajo de Colón, norte de Veraguas y la comarca Ngäbe-Buglé.

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En la noche, se esperan lluvias dispersas de moderadas a fuertes con actividad eléctrica desde Bocas del Toro hasta sectores de Costa Abajo de Colón, y probabilidad de lluvias aisladas en el resto de la vertiente. El IMHPA mantiene un aviso de vigilancia para esta zona.

Vertiente del Pacífico: Durante la tarde, los aguaceros aislados con actividad eléctrica ocasional se presentarán en Darién, Panamá, centro y sur de Veraguas y occidente de Chiriquí.

Para la noche, se esperan algunas lluvias aisladas en Chiriquí y sur de Veraguas, además de aguaceros aislados con probabilidad de actividad eléctrica en la frontera de Darién.

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Temperaturas: Las temperaturas mínimas oscilarán entre 13 °C y 18 °C en la Cordillera Central, y entre 21 °C y 26 °C en el resto del país. Las máximas estarán entre 21 °C y 25 °C en la Cordillera Central, y entre 29 °C y 33 °C en el resto del territorio.

Vientos: Por la tarde y la noche, se mantendrán vientos variables con velocidades menores de 20 km/h en Chiriquí, sur de Veraguas, golfo de Chiriquí y Darién. En el resto del país, los vientos serán del noroeste a este, con velocidades de hasta 40 km/h en el golfo de Panamá, hasta 30 km/h en costas de Panamá, Panamá Oeste, Coclé y Los Santos, y menores de 20 km/h en el resto.

Condiciones marítimas: En el litoral del Caribe, se esperan olas con alturas entre 0.7 y 1.4 metros y periodos de 6 a 9 segundos.

En el litoral del Pacífico, las olas tendrán alturas entre 0.5 y 1.3 metros con periodos de 13 a 17 segundos, en condiciones de precaución.

Radiación UV-B: Los índices de radiación UV-B alcanzarán valores máximos entre 6 y 10, lo que representa un nivel de riesgo alto a muy alto en todo el país.